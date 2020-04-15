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«До тебя не достать рукой». Леонид Федоров выпустил «московский» клип на фоне заборов с колючей проволокой и глухих стен

«АукцЫон» продолжает приближать «Мечты» — так называется новый альбом группы, который 22 апреля будет представлен на «Арзамасе», а официально выйдет 24 апреля. В этот раз коллектив выложил заглавную песню с альбома — «Мечты».

Клип на эту композицию появился на YouTube. В нем лидер группы Леонид Федоров гуляет по пустой Москве — сначала осторожно озираясь, потом в танце. Фон его прогулки — символичен: заборы с колючей проволокой и кольями, ограды, закрытые решетками или заколоченные окна, а также просто глухие стены. Впрочем, заборы бывают разные: в одном из кадров оператор подловил соседство вывесок «Шарики» и продуктового «Мясо».

Песня, впрочем, действительно про мечты — в том мире, где «бегут, день и ночь бегут, под землей, над землей скользят, всех зовут как меня зовут».

Напомним, ранее «АукцЫон» выложил клип, снятый по всем правилам самоизоляции — с участием как Леонида Федорова, так и Олега Гаркуши.

«Фонтанка.ру»