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Премьера на «Фонтанке». Песня группы Theodor Bastard «Шуми» — ночной лес с доставкой на дом

Петербургская фолк-группа Theodor Bastard 16 апреля представит новый альбом «Волчья ягода». Работа над релизом велась около пяти лет. В итоге получилось 12 свежих треков.

Об альбоме и его названии «Фонтанке» рассказал основатель коллектива Федор Сволочь: «Нам показалось, что «Волчья Ягода» максимально полно раскрывает ощущение от взаимодействия с природой. Взять, например, ночной лес: это одновременно: чувство дома и чувство опасности. Понимаете? Эта двойственность, в которой ты, заламывая деревца, собирая грибы или ловя рыбу, рано или поздно сам становишься пищей в чьих-то корнях, клювах и клыках. Кстати, сейчас то, что происходит в мире – удивительно перекликается с тематикой нашего альбома. Пандемия, словно проснувшаяся иммунная система планеты, которая пытается жестоко, но щадяще утихомирить живущих и разгулявшихся без всякой меры на ее поверхности тварей. Вот это и есть та самая «Волчья ягода». Как там у Летова: «Змеиный мёд, малиновый яд…»

Поклонники знают — на каждом альбоме Theodor Bastard совмещают множество разнообразных экзотических и традиционных инструментов. «Волчья Ягода» не стала исключением — здесь можно услышать, например, нордические никельхарпу и йохико, флейты, сделанные из корней деревьев, а также шаманские перкуссии.

За сутки до выхода альбома Theodor Bastard и «Фонтанка» представляют эксклюзивную премьеру новой композиции «Шуми».

Анонсировать релиз именно этим треком группа решила по нескольким причинам. «Песня «Шуми» — одна из первых, которые мы планировали включить в новый альбом еще три года назад, — рассказывает Федор Сволочь. — В результате доделали ее последней. Однако в этом треке наиболее полно раскрывается наш с вокалисткой Яной Ревой подход. Я сочинил куплеты, а она припев и отступление. Я сыграл гитару, а она часть синтезаторов».

Лидер Theodor Bastard отмечает, что работа над пластинкой не была простой — группа столкнулась с муками. К счастью, только творческими.

«Это всегда психологически очень непростой процесс. Мы не можем просто взять и сфальшивить или что-то выпустить на автомате. Поэтому любой новый материал начинается с сомнений с самокопаний. С вопроса: а не самоповтор ли это?» — говорит музыкант.

Федор Сволочь отмечает, что в Theodor Bastard процесс сочинительства идет «вне контекста»: «Мы словно первобытные дети, открывшие впервые для себя музыкальные инструменты. И если когда-нибудь начнем делать это по-другому, значит, мы закончились. И поверьте – мы просто исчезнем и займемся чем-то другим».

Если одной песни вам мало, посмотрите новый клип Theodor Bastard на композицию «Лес» — она также будет представлена на грядущем альбоме.

Альбом группы Theodor Bastard «Волчья Ягода» будет доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах. Также тиражом в 500 экземпляров музыканты выпустят коллекционную версию пластинки — она включает в себя буклет с иллюстрациями к песням.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»