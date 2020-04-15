Сегодня в эфире #безантракта: Гоша Куценко, инженерия Эрмитажа, Аргишти, мундиры первой мировой, «Невский проспект»

После любого марафона организму требуется отдых. После нашего музыкального марафона #минусвирус вы уже отдохнули, поэтому можете снова начинать тренироваться. Как обычно, в полдень, для вас — разминка от Федерации бокса Санкт-Петербурга. 12+.

В 13.00 пойдем в гости к Эрмитажу. Пока мы пели и танцевали, они успели снять сюжет про инженерные системы музея и жизнь его дежурных служб. Когда еще будет шанс об этом узнать? А так удивите знакомых в светской беседе. 6+.

В 14.00 — время «Карантинника» в редакции «Фонтанки»: в прямом эфире у Ольги Маркиной — велики маэстро дудука Аргишти. 18+.

В 15.00 перенесемся в Царское Село. В Ратной палате для нас хранитель коллекции мужского костюма Алексей Рогатнев проведет экскурсию «Мундиры первой мировой войны». 6+.

А в 16.30 — экскурсия уже «для девочек», «Платки и шали в собрании Русского музея». Рассказывают о них сотрудницы отдела народного искусства. А потом покажут фильм «Во всех ты душенька нарядах хороша». 6+.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Ну и сразу две трансляции вас ждут в 19.00. На основной странице Гоша Куцено будет выступать и отвечать на вопросы аудитории в прямом эфире (18+). А на странице «Театры» мы покажем спектакль из Александринского — городские этюды «Невский проспект». Отталкиваясь от одноименной повести Гоголя, авторы попробовали показать на сцене образы сегодняшнего Невского. Спектакль сочинила творческая группа в составе режиссеров и драматургов – Дмитрия Егорова, Алексея Забегина и Владимира Антипова, Александра Артёмова и Дмитрия Юшкова, художника Семена Пастуха, композитора Настасьи Хрущевой. 18+.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»