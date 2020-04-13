БДТdigital открывается 8-часовым музыкальным стримом и спектаклями Фрейндлих и Басилашвили

Большой драматический театр запустил портал БДТdigital, который рассказывает о жизни театра во время самоизоляции. На сайте, открывшемся для пользователей в полдень 13 апреля, выложены архивные спектакли и проанонсированы трансляции, которые будут проводиться в режиме реального времени.

Уже сейчас на площадке начался стрим «ВЫЖИВАЛЬЩИКИ. Артисты в режиме самоизоляции». Музыкант Владимир Розанов с 12.00 до 20.00 будет играть на рояле и отвечать на вопросы публики. В 19.00 на БДТdigital выложат 15-минутную запись голоса Алисы Фрейнлдих. В рамках цикла «Записки из молескина» актриса будет читать рассказы Марианны Гончаровой.





Фото: скриншот портала Фото: скриншот портала

В 20.00 на сайте появится запись спектакля Андрея Могучего «Что делать», а на 22.00 назначена премьера сериала «Антиравинар». Кроме того, уже сейчас можно посмотреть легендарный спектакль «История лошади» Георгия Товстоногова с Евгением Лебедевым, Олегом Басилашвили, Валентиной Ковель, Всеволодом Кузнецовым и другими.

Напомним, БДТdigital — проект, запущенный под лозунгом «А вдруг и правда после пандемии мир не будет прежним?». «Мысль возникла такая, что давайте попробуем эвакуироваться на время, переместиться на другую планету, в пространство Интернета, и поймем, как там можно расположиться со своими навыками и привычками», — объясняет идею художественный руководитель театра Андрей Могучий. Артисты БДТ будут пробовать себя в новых онлайн-форматах: проводить стримы и виртуальные встречи со зрителями, Нина Усатова обещает даже давать уроки вязания.

«Фонтанка.ру»