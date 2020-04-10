«Давайте попробуем эвакуироваться». Звезды БДТ перебираются на виртуальную сцену

10 апреля Большой драматический театр представил журналистам новый проект — портал БДТdigital. Это специальная онлайн-платформа, на которой БДТ будет выпускать творческие работы артистов, созданные в удаленном режиме.

«Проект создавался под лозунгом «А вдруг и правда после пандемии мир не будет прежним?». Мысль возникла такая, что давайте попробуем эвакуироваться на время, переместиться на другую планету, в пространство Интернета, и поймем, как там можно расположиться со своими навыками и привычками» — сообщил руководитель театра Андрей Могучий.

Полная версия портала заработает в понедельник, 13 февраля. Одним из первых проектов, представленных на портале, станет радиоспектакль Алисы Фрейндлих «Записки из молескина» по рассказам писательницы Марианны Гончаровой. На презентации актриса сообщила, что хотя технологии не могут заменить ей того блаженства, которым является настоящий театр, но она готова экспериментировать с новым форматам. Другая прима БДТ — Нина Усатова — будет давать уроки вязания онлайн. Актриса рассказала о своей идее устроить выставку работ, связанных зрителями.

Молодой артист БДТ Геннадий Блинов поделился подробностями создания аудиосериала «Антиравинагар», записи для которого он делал, спрятавшись под одеялом. Полина Толстун возьмет интервью у Олега Басилашвили, а также даст зрителям мастер-класс «Как не бояться», причем речь пойдет не только о карантине, но и о других пугающих ситуациях, например, как не бояться быть молодой мамой. А в проекте «Выживальщики: артисты БДТ в условиях самоизоляции» актеры по очереди будут вести живые стримы.

На портале можно будет увидеть и архивные записи. Прежде всего, там появятся легендарный спектакль Георгия Товстоногова «История лошади» с Евгением Лебедевым в главной роли, а также — в рубрике «Дети» — фрагменты видеофильма Андрея Могучего «Домашний театр» 1993 года с участием группы «АХЕ», где «ахейцы» рассказывают, как делать театр у себя дома. По словам Андрея Могучего, раньше эту запись не видел никто.

Также Могучий рассказал, что сейчас он ведет репетиции Интернет-спектакля «Лысая певица». А вот работа над третьим эпизодом «Трех толстяков», премьера которого должна была состояться в этом сезоне, пока приостановлена.

Алёна Палатченко, специально для "Фонтанка.ру"