Правительство определило порядок и сроки возврата билетов при угрозе ЧС. Участники рынка говорят о невозможности его исполнить

На сайте Правительства России опубликовано Положение об особенностях отмены, замены или переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия.

Постановление касается порядка и сроков возврата денег «при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части».

Из документа следует, что организатор должен сообщить об отмене мероприятия или его новой дате на своем сайте. Он вправе предложить зрителю посетить мероприятие в новую дату или вернуть затраченные средства. Деньги зритель получает назад по собственной инициативе — нужно за ними обратиться. При этом обращаться можно в течение 6 месяцев «с даты отмены режимов», перечисленных в положении.

Сроки возврата денег различаются — в зависимости от того, приобретались ли билеты в интернете или в кассе. Если билет электронный — деньги зрителю обязаны вернуть в течение 30 дней со дня обращения. Если обычный — в день обращения, но не ранее «даты отмены режимов».

Со сроками возврата и связаны основные затруднения, о которых «Фонтанке» рассказали участники рынка — из числа представителей как государственных учреждений, так и частных: в пункте, который касался работы билетных операторов, не предусмотрены выходные дни для их сотрудников — таким образом, компании, чтобы вернуть деньги в срок, вынуждают нарушать распоряжение о выходных днях.

В одной из компаний «Фонтанке» неофициально пояснили, что для возврата средств необходимо выводить на работу сотрудников, которые будут обрабатывать запросы, общаться с организаторами событий, у которых эти денежные средства находятся, и проводить прочие многочисленные операции.

Источник также выразил надежду, что нынешнее положение касается только государственных учреждений культуры, а для коммерческих структур будет выпущено дополнительное разъяснение — иначе постановление исполнить просто не получится.

«Вы представляете убытки рынка, непосредственно организаторов, которым за 2-3 дня запретили все мероприятия? — оценил собеседник «Фонтанки». — Артистов забукировали, заплатили за площадки — денежные средства потрачены. Государственные театры, конечно, вернут, — они на субсидиях, им денег дадут — они с них и вернут. А что будет с частным бизнесом — вопрос достаточно серьезный».

«Фонтанка.ру»