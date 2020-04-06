Артисты Александринского будут неформально вести инстаграм театра

Александринский пустил артистов к публике: теперь им доверено вести Инстаграм театра, и делать это они будут поочередно. Об этом в учреждении культуры сообщили 6 апреля.

«Артисты Александринки будут вести нашу страницу в течение дня и делиться своими лайфхаками о том, как интересно провести время карантина, расскажут о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах, музыке, — рассказали подробности своей задумки в театре. — В завершение этого своеобразного дежурства по Инстаграму — прямой эфир, в ходе которого любимые артисты ответят на вопросы подписчиков и зрителей».

Проект откроет артист и музыкант Александр Лушин — непосредственно 6 апреля, 7 апреля эфир займет Иван Ефремов, 8 апреля — Игорь Мосюк. Прямые эфиры запланированы на 18.00.

Кроме того, театр планирует трансляции своих спектаклей — записи постановок вы увидите в рамках проекта «Фонтанки.ру» #безантракта — на сайте tv.fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»