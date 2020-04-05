«Находятся в состоянии полного шваха». Книжные и издательства просят поддержки у правительства, им помогает Сокуров

Кинорежиссёр и член президентского совета по правам человека Александр Сокуров подписал петицию в поддержку российского книжного бизнеса. Её он направил премьер-министру Михаилу Мишустину и первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко с примечанием: «Защита книготорговли и издательств — чрезвычайно важная акция общества и государства. Без нашей опорной поддержки не обойтись!»

Информация об этом размещена в группе в Facebook «Остров Сокурова». Среди основных пунктов петиции — отменить НДС на книги, «выработать механизм полной или частичной компенсации затрат на аренду книжных магазинов до конца 2020 года», ввести спецтариф для перевозки печатных изданий Почтой России и так далее.

Независимые книжные и издательства, оставшиеся без выручки из-за ограничений на розничную торговлю, проводят и творческие акции, чтобы привлечь внимание к проблемам отрасли. Например, сотрудники 17 магазинов записали стихотворение Иосифа Бродского, заканчивающееся словами: «Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».

Сооснователь московского магазина «Фаланстер» и издатель портала «Горький» Борис Куприянов записал для «Ельцин-Центра» обращение, где заявил, что отрасль находится «в состоянии полного шваха»: «Крупным издательствам легче выжить, потому что они сферообразующие. Закрытие небольших магазинов даже на один день влечет несколько последствий — магазин не может платить аренду, он не может платить зарплаты. А издатели не могут продать свои книги, так как реализуют их именно через такие точки». Это приведёт к сокращению тиражей и увеличению цен, и «книжки в конце концов станут элитарным досугом и будут доступны очень небольшой категории и читателей».

Напомним, книжные магазины вместе с многими другими предприятиями закрылись в Петербурге и Москве в конце марта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. При этом они не включены в «Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях /…/ распространения новой коронавирусной инфекции», то есть даже в период простоя продолжат платить налоги.

«Фонтанка.ру»