Сегодня в эфире #безантракта: музыка кино на ударных, независимые книжные, Фабио Мастранджело

Новая неделя #безантракта — это новые встречи, мысли, знания и впечатления. Оставайтесь с нами и готовьте каверзные вопросы гостям.

Утро 6 апреля начнем с физподготовки. Не пропустите шанс остаться здоровыми и сильными в 12.00 — Федерация бокса Санкт-Петербурга проведет тренировку для тех, кто остался дома. 12+.

В 13.00 мы заглянем в Музей истории религии. Его сотрудники записали экскурсию по временной выставке «Красота, приятная Аллаху», посвященную татарскому шамаилю (панно с надписями и изображениями) в собрании Музея. Содержание и назначение причудливых изображений, в которые сложилась арабская вязь (внимание любителей каллиграфии!), передаст экскурсовод Светлана Клименко. Обратите внимание на уникальную карту Стамбула для паломников — прием, характерный как мусульманских, так и христианских храмов. 6+.

В 14.00 откроет двери студия «Фонтанки». К Ольге Маркиной придет Платон Романов, сооснователь независимого книжного магазина «Фаренгейт 451», и в прямом эфире расскажет о судьбе таких магазинов в эту трудную для них пору. А ещё — о той литературе, которую в них можно найти — в то время как вы об этом не догадываетесь. 18+.

В 15.00 перенесемся в Большой зал Филармонии. Ансамбль мелодических ударных инструментов MarimbaMix предоставил свою запись зимнего концерта «Музыка кино» — в двух отделениях прозвучат любимые сердцу мелодии из «Иронии судьбы», «Обыкновенного чуда» и других картин, в необычной аранжировке. 6+.

А в 17.00 в студии «Фонтанки» у писателя Андрея Константинова в прямом эфире — художественный руководитель театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело, человек, который оживляет культурную жизнь Петербурга новыми проектами, но и не забывает родину. Когда из Италии пришел зов о помощи, Фабио помог организовать поставку двух миллионов масок и 100 приборов ИВЛ для своей страны — в час, когда их было не найти в продаже. 18+.

А в 19.00 — время домашнего концерта. В этот раз зрители смогут задать вопросы и услышать голос певицы Лены Максимовой, участницы шоу «Голос» и победительнице суперсезона «Точь-в-точь» — в прямом эфире. 18+.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»