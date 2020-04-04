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«Мир изменился, весь мир опустился...» «АукцЫон» выпустил «самоизолированный» клип к новому альбому

Вышел первый трек с нового альбома группы «АукцЫон», который будет называться «Мечты». Выход пластинки запланирован в 20-х числах апреля. А клип на песню «Тиша» уже доступен на новом YouTube-канале Леонида Федорова.

Клип снят по законам коронавирусного времени — экран, как в онлайн-конференции, поделен на части, в одной из которых зритель видит поющего Леонида Федорова — а в другой — Олега Гаркушу.

Режиссером, собравшим воедино «плоды домашнего творчества», появившиеся буквально за один день, стал Игорь Крутоголов, музыкант и давний творческий соратник Федорова, лидер группы «Крузенштерн и пароход».





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

Напомним, Леонид Федоров 20 марта сыграл квартирник в прямом эфире, зрителями которого к настоящему времени стали около 100 тысяч человек.

«Фонтанка.ру»