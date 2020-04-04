Чем заняться дома 3 - 5 апреля: Трансляция с Дворцовой, Instagram-сериал с Туктамышевой, фестиваль Политеха, последняя книга Лимонова

03 апреля 2020, 11:46

Посмотрите бесплатно спектакли Большого и Мариинского театров, послушайте новые треки Земфиры и Боба Дилана, срежиссируйте хореографический номер с фигуристкой Туктамышевой, перенеситесь из самоизоляции на Дворцовую и напишите фантомный «Тотальный диктант». Не выходите из комнаты — «Фонтанка» расскажет, чем заняться онлайн в грядущие выходные.

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