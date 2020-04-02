«Противоэпидемические меры сделали невозможным выполнение показателей». Союз музеев России обратился к властям с просьбой сохранить субсидии

Глава Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 2 апреля обратился к главам субъектов Российской Федерации, руководителям министерств и ведомств, а также главам муниципальных образований и учредителям ведомственных и частных негосударственных музеев с просьбой поддержать учреждения культуры, оставшиеся без посетителей.

«Противоэпидемические меры сделали практически невозможным полное выполнение музеями показателей, установленных для них государственными и муниципальными заданиями, учредителями», — отметил он.

Пиотровский назвал «необходимым» изменение этих показателей «при сохранении объемов установленных на 2020 год субсидий из соответствующих бюджетов» — в условиях, когда деньги от приема посетителей в музеи поступать перестали. Эти средства нужны для того, чтобы музеи продолжали платить коммунальные платежи, заработную и арендную плату.

Пиотровский отметил, что действия в этом направлении — проект соответствующего постановления — предпринял минкульт.

«Музейное сообщество вправе ожидать принятия аналогичных мер в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях, а также со стороны учредителей ведомственных и частных негосударственных музеев», — отметил глава Эрмитажа.

Документ опубликован на сайте Союза музеев России.

«Фонтанка.ру»