«Это время мир запомнит надолго». Петербургская художница создала цикл картин о коронавирусе

Выпускница Санкт-Петербургской Академии художеств им. И.Е. Репина Анна Арктика создала цикл работ, навеянный мыслями о коронавирусе. Черные полотнища, а также работы, где Земля «воспламенилась» красными вспышками COVID-19, 26-летняя художница разместила в Instagram.

Анна Арктика уверена, что тема волнует каждого. Её картины напоминают о том, что стоит быть бдительными во время пандемии, а также находиться в самоизоляции и осознавать всю серьезность принимаемых мер. Анна отмечает, что глубоко сопереживает тем странам, которые уже пострадали от разрушительной силы вируса.





Фото: предоставлено Анной Арктикой Фото: предоставлено Анной Арктикой





Фото: предоставлено Анной Арктикой Фото: предоставлено Анной Арктикой





Фото: предоставлено Анной Арктикой Фото: предоставлено Анной Арктикой

«Не могу равнодушно смотреть на происходящее в мире. Тема короновируса волнует каждого, люди теряют друг друга, это настоящее горе. /…/ Картины в эмоциональном плане передают страх и боль. Это время мир запомнит надолго», — отмечает Арктика.

На одной из картин сформулировано авторское наблюдение: «Вирус беспощадной апатии иногда хуже любого другого вируса».

Анна Арктика — современная художница, которая живет и работает в Петербурге. Ее работы находятся в коллекции Государственного Русского музея, Александро-Невской Лавры, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Кроме Академии имени Репина, Арктика училась в Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.

Гора Орлов, специально для «Фонтанки.ру»

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