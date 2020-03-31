«Просто держите расстояние в 1,8 метра». Как выглядели бы альбомы The Bеatles, KISS, Queen, Oasis, AC/DC в условиях коронавируса

Коронавирус изменил классику поп-музыки. The Bеatles, KISS, Queen, Oasis, AC/DC в условиях коронавируса

Новая коронавирусная реальность вынудила дизайнеров из Бразилии и Испании Пако Конде и Бето Фернандеса представить, как выглядели бы канонические конверты к музыкальным альбомам, существуй уже тогда защитный барьер от COVID-19 в 1,8 метра.





Фото: скриншот из instagram.com/activistala/ Фото: скриншот из instagram.com/activistala/

Дизайнеры переработали 15 обложек культовых пластинок XX века от The Bеatles, KISS, Queen, Oasis, AC/DC и других групп таким образом, чтобы музыканты, изображённые на них, были защищены от заражения новым вирусом.

«Социальное дистанцирование — это новая норма, и это будет актуально какое-то время. 6 футов или 1,8 метра — это расстояние, которое специалисты рекомендуют держать между собой. Просто не забывайте держать расстояние в 6 футов. Это спасет жизни», — написали дизайнеры на своей страничке в Интернете https://6feetcovers.wixsite.com/6feetcovers.

Пако Конде и Бето Фернандес предлагают сначала оценить «антивирусный» вариант обложки, а потом открыть следующую картинку с оригинальным конвертом.

Авторы новых прочтений легендарных конвертов к музыкальным альбомам призвали всех, кто оценил их работу, поддержать благотворительные организации, которые помогают людям, наиболее уязвимым от экономических последствий коронавируса.

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Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»