От остановки сердца умер писатель Леонид Зорин. По его пьесе снят фильм «Покровские ворота»

Драматург Леонид Зорин скончался на 96-м году жизни из-за остановки сердца. Информацию об этом «ТАСС» 31 марта подтвердила супруга писателя Татьяна Поспелова.

«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца, — отметила она. — Муж давно и тяжело болел».

Зорин родился в Баку, окончил Азербайджанский университет им. С. М. Кирова и Литературный институт им. М. Горького. С 1948 году переехал в Москву, в 1949-м в Малом театре поставили первую пьесу Зорина, «Молодость».

Творческое наследие драматурга — больше пятидесяти пьес. Самые известные из них — «Варшавская мелодия» о разворачивающихся после войны отношениях москвича и полячки, а также «Покровские ворота». Фильм о столичной коммунальной квартире с Олегом Меньшиковым, Леонидом Броневым, Инной Ульяновой снял в 1982 году Михаил Козаков.

У Зорина был опыт работы и с ленинградскими театрами. К примеру, в 1965-м Георгий Товстоногов собирался ставить в БДТ пьесу «Римская комедия» («Дион»), однако её запретили к показу из-за «некорректной» трактовки отношений интеллигенции и власти.

«Фонтанка.ру»