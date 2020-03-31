Сегодня в эфире #безантракта: костюмы из Эрмитажа, Петергоф, Михаил Трофименков и Родион Газманов

Последний день марта на tv.fontanka.ru будет насыщенным. Начнем вновь с Эрмитажа — музей до полного закрытия успел отснять ряд передач, и по-прежнему рассказывает удивительные подробности о своей коллекции. В 13.00 мы увидим новую программу, посвященную эрмитажной Галерее костюма. Рассказывает хранитель Нина Тарасова.

В 14.00 #безантракта продолжит программа «Карантинник» в редакции «Фонтанки»: в студию приедет один из самых известных кинокритиков страны — Михаил Трофименков. Он расскажет, чему стоит посвятить дни в самоизоляции, которых будет еще много.

В 15.00 переместимся в Петергоф: сотрудники музея-заповедника тоже успели перед самым закрытием снять экскурсию. Причем об очень интересном объекте — дворце «Коттедж» в парке Александрия, в котором были далеко не все даже петербуржцы. Экскурсия рассчитана в том числе на юных зрителей.

В 16.00 — информативная экскурсия от Музея истории религии. Старший научный сотрудник музея Сергей Подлесный проведет экскурсию по экспозиции, получившую название «Спор о вере. Церковные реформы от Никона до Петра».

В 16.30 заглянем в Русский музей (этот сюжет будет показан на вкладке «Музеи»). Вы, конечно, помните традиционную деревянную игрушку, например, с медведем и мужиком, стучащими молотками по наковальне. Так вот: нынешний рассказ расширит ваши представления о Богородской игрушке (так она называется), и об ее месте в экспозиции музея.

В 17.00 вы вновь окажетесь в редакции «Фонтанки». Замдиректора АЖУРа Евгений Вышенков откроет глаза на такое явление, как этика доноса.





Фото: "Фонтанка.ру" Фото: "Фонтанка.ру"

А в 19.00 завершаем культурную программу дня домашним концертом Родиона Газманова — певец и актер ответит на вопросы, которые вы отправите в соцсетях «Фонтанки», в прямом эфире из Москвы.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью. Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»