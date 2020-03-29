Планетарий № 1 ушел в самоизоляцию. Здесь выпускают защитные маски

Планетарий № 1 на набережной Обводного канала ушёл в самоизоляцию. С 28 марта здесь прекратили проводить сеансы «для безопасности посетителей». Об этом говорится в посте на страничке заведения «ВКонтакте».

Вместо этого планетарий займётся альтернативной деятельностью. «В поддержку Санкт-Петербурга по недопущению распространения коронавируса на базе лаборатории планетария изготавливаются защитные маски из 3-х слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами», — информируют сотрудники.

Как пояснил «Фонтанке» руководитель учреждения Евгений Гудов, планетарий решился на эксперимент, потому что «обычные тканевые или марлевые маски не обеспечивают никакой защиты». «Целесообразно использовать только маски из специальных нетканых материалов, с различными модификациями которых по иронии судьбы мы работали в нашей лаборатории на протяжении нескольких лет», — отметил он. Гудов считает, что выпуск масок сможет экономически поддержать сотрудников планетария во время спада в музейной, ивент- и туристической отраслях.

Защитные изделия станут распространять при покупке билета в Планетарий № 1, которым можно будет воспользоваться «отложенно» — до конца 2020 года. К каждому билету приложат десять масок, которые при желании доставят на дом.

Заметим, что планетарии оказались последними площадками, которые закрыли свои двери в Петербурге после введенного федеральными и городскими властями запрета на развлекательные события. Так, Планетарий на Горьковской вплоть до 25 марта приглашал гостей на программы звёздного зала. Лишь 27 марта учреждение сообщило, что закрывается.

«Фонтанка.ру»