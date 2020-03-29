Эрмитаж установил слежку за Дворцовой площадью. Доступ к трансляции открыли всем

Эрмитаж установил веб-камеру на Восточном крыле Главного штаба. С 28 марта доступ к трансляции о том, что происходит на Дворцовой площади, получили все желающие. Стрим ведётся 24 часа в сутки.

«Эту камеру (на Главном Штабе — Прим.ред.) мы установили для того, чтобы каждый, кто находится сейчас на вынужденной самоизоляции или не может посетить Санкт-Петербург, смог насладиться самым торжественным видом одного из красивейших городов мира», — комментируют нововведение в музее.

Трансляция ведется на странице на сайте Эрмитажа.





Фото: facebook.com/state.hermitage Фото: facebook.com/state.hermitage

Камера на Восточном крыле Главного штаба — не единственная из тех, что установлены музеем. Ранее для горожан сделали доступным вид с камеры в Большом дворе Эрмитажа. Она была нужна, чтобы посетители могли оценить длину очереди в любое мгновение и принять решение, идти или не идти сегодня в музей. Эта съемка транслируется на ту же страницу в соседнем окне.

«Фонтанка.ру»