Скончался польский классик Кшиштоф Пендерецкий. Его музыка звучала в «Сиянии» и «Изгоняющем дьявола»

В Кракове на 87-м году жизни скончался Кшиштоф Пендерецкий. Об этом сообщило «Радио Краков» со ссылкой на семью композитора.

Всемирно известный симфонист, чья музыка звучала на всех ключевых площадках мира в исполнении знаменитейших артистов, Пендерецкий много лет был ректором Краковской консерватории, выступал и как дирижер, в том числе исполняя собственные произведения.





Фото: Nutada - Own work; commons.wikimedia.org Фото: Nutada - Own work; commons.wikimedia.org

Он неоднократно выступал и в Петербурге. Интересовался русской культурой: им написано произведение «Слава святому Даниилу, князю Московскому» (1997), он работал с текстами Достоевского, Булгакова и Есенина.

Музыка Пендерецкого использовалась в «Сиянии» Стэнли Кубрика (The Awakening of Jacob, Utrenja — Ewangelia, Utrenja — Kanon Paschy), «Изгоняющем дьявола» Уильяма Питера Блэтти (Cello Concerto No. 1), фильмах Дэвида Линча, Альфонсо Куарона, Мартина Скорсезе.

Среди крупных сочинений Пендерецкого — опера «Дьяволы из Лудена» по мотивам романа Хаксли, священное представление «Потерянный рай» по мотивам поэмы Джона Милтона, опера-буффа «Король Убю», сочинение для 52 струнных инструментов «Плач по жертвам Хиросимы», десятки вокально-симфонических сочинений, симфонии, симфониетты и другая музыка для оркестра. Им написана музыка к кинофильмам «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцека Хаса и «Люблю тебя, люблю» Алена Рене. Творчество Пендерецкого исследователи делили на несколько этапов — начиная с авангардизма, романтизма и до классических традиций.

«Фонтанка.ру»