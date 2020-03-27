Петербургская художница рисует «Хроники чумного периода» — дневник карантинных дней

Петербургская художница Варвара Фомина, живущая сейчас в Барселоне, пишет рисованный дневник своих будней на карантине. Своими произведениями она делится в социальных сетях — на Facebook и в Инстаграме.

Автор наблюдает за изменениями в обществе и в собственных мыслях, размышляет о примере итальянцев, дававших уличные концерты на балконах, об опустевших улицах Барселоны и опасностях, которые подкарауливают людей дома — например, соблазне слишком часто заглядывать в холодильник.





Фото: facebook.com/varvara.fomina Фото: facebook.com/varvara.fomina

«Никогда не думала, что буду ходить в магазин, как на праздник, — делится ощущениями она. — В Испании подумывают установить минимальную сумму покупки, чтоб народ не ходил каждый день за шоколадкой».

Варвара отмечает, что карантин в Испании продлили до 11 апреля, и скоро у нее закончится бумага для рисования. Так что, вероятно, придется перейти на туалетную, — шутит она.

Сегодня у нее уже 14-й день карантина, но иллюстратор готова искать плюсы в сложившемся положении — например, в улучшении экологической обстановки и даже просто появившейся возможности разобрать вещи в шкафу. Ведь там можно найти давно забытое красивое платье — чтобы вспомнить о нем, когда изоляция закончится.

«Фонтанка.ру»