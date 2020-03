Мурчащие котики и шелест банкнот. Какую музыку слушают россияне на удалёнке

Треки из 1990-х и 2000-х, а также песни с жизнеутверждающим посылом и даже звук банкомата, отсчитывающего свежеотпечатанные купюры, стали самыми популярными звуками на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные «Яндекс.Музыки».

За последние семь дней множество работодателей предложили своим сотрудникам перейти на удаленную работу из-за всплеска коронавирусной угрозы. Пользователи сервиса отметили, что преодолеть кризисные ситуации им помогает любимая музыка.

Наприме, «Mr. Brightside» The Killers, «Zombie» The Cranberries, Валерий Меладзе, Бритни Спирс, «Иванушки International» и группа «Руки вверх!». Однако рейтинг возглавляет не только музыка, но и звуки, которые также помогают людям пережить трудные дни. По данным сервиса, в топе – звук банкомата, отсчитывающего банкноты и мурчание котика.





Фото: pixabay.com

Популярны оказалась и жизнеутверждающие песни, среди которых саундтрек к фильму «Рокки 3» – «Eye of the Tiger» в исполнении группы Survivor. Также в списке – «Don't Stop me Now» группы Queen, «It's my Life» Bon Jovi и «I Will Survive» Глории Гейнор. Слушатели также заметили, что решительности им прибавляют песни, звучавшие в разных частях Бонда, и гимн Российской Федерации.

Треть пользователей с помощью музыки пытаются концентрироваться во время дистанционной работы. Для этого включают проверенную классику или современный инструментал: Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Мишу Мищенко. Из звуков, которые помогают собраться, перечисляют шум дождя, морских волн, звуки леса и потрескивание дров в затопленном камине.

