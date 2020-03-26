«Валяюсь с модной болезнью». Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин объявил, что заразился «модной болезнью» – коронавирусом COVID-19, пандемию которого безуспешно пытаются купировать на планете. «Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – отметил прозаик в Facebook.





Фото: скриншот из Facebook Фото: скриншот из Facebook

По мнению Бориса Акунина, «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса». Автор цикла детективов об Эрасте Фандорине призывает к осторожности, но при этом уверен: «Паниковать незачем».

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у ряда звёзд и политиков первой величины, в том числе певца Пласидо Доминго, принца Уэльского Чарльза в Великобритании и Льва Лещенко.

«Фонтанка.ру»

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