Сегодня в эфире #безантракта: музей-квартира Пушкина, эрмитажная археология, Татьяна Москвина и джаз в Александринке

Эфир 26 марта начнем с нового гостя и новой площадки. Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов лично проведет экскурсию по литературной экспозиции музея-квартиры поэта на Мойке, 12. Чтобы присоединиться, открывайте в 13.00 страницу.

Мы продолжаем развивать дополнительные вкладки и подключать параллельные плееры. Так что в это же время, в 13.00, можете зайти также на вкладку «лекции» и отправиться в Российскую национальную библиотеку. Там историк парфюмерии Элина Арсеньева прочтет лекцию «Парфюмерная реклама первой половины ХХ века».

В 14.00 на основной странице откроется виртуальное окно в студию «Фонтанки». В гости к Ольге Маркиной придет актёр Александринского театра Сергей Мардарь, чьим голосом говорят и поют Кар-Карыч и Совунья из «Смешариков». При этом в кино и сериалах Сергей, в основном, играет сотрудников полиции. В общем, будет весело.

А в 15.00 вновь подтягивайте к экранам подрастающее поколение: Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества в прямой трансляции сыграет комедию для детей «Вождь краснокожих» по О. Генри.





Фото: filspb.ru Фото: filspb.ru

Тем, кто уже вырос, впрочем, тоже не стоит переключаться: в это же время, 15.00, на вкладке «музеи» смотрите традиционный прямой эфир из Эрмитажа — Старая Деревня. В этот раз мы побываем в хранении отдела археологии Восточной Европы и Сибири, где экскурсию проведет Андрей Мазуркевич. Хранитель, чья вотчина составляет почти 900 тысяч экспонатов (это самый большой отдел), расскажет об экспедициях и раскопках разных лет и разной географии — в общем, о том, что происходило на землях, где мы с вами живем, тысячи лет назад: как тут жили люди, и какие артефакты о них рассказали ученым.

В 17.00 возвращаемся в студию «Фонтанки» и основную страницу: тут вновь состоится разговор двух писателей — Андрея Константинова и Татьяны Москвиной, в программе «Просто поговорим...»

А в 19.00 — вновь в театр: у нас новая площадка, Театр Эстрады имени Райкина. Его артисты в прямом эфире для читателей «Фонтанки» сыграют спектакль «Крокодил души моей» по рассказам Чехова. Кстати, словами, легшими в название, стала фраза самого Чехова о своей жене.

Ну а закончим джазом: получасом позже на вкладке «музыка» — плеер перенесет вас на Новую сцену Александринского театра. Там в онлайн-формате в прямом эфире пройдет концерт-открытие «Дождливой резиденции» — пройдет презентация альбома Макара Кашицына Jazz Animals. Свой выбор в Александринском мотивируют так: релиз вышел на Rainy Days в минувшем сентябре и сразу попал в рейтинг топ-альбомов 2019 года по версии авторитетного в джазовом мире издания Downbeat.

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью. Встречаемся ежедневно на странице онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»