Ильич из Little Big рассказал о своих буднях на карантине и «похоронил» «Евровидение»

Лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал в личном Instagram, чем занимается в самоизоляции на карантине.

«Мы уехали за город, — рассказал он. — Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать».

Свои творческие способности музыкант оценил скромно (однако разместив тут же собственный фотопортрет в образе художника), но признался, что рисовать ему «весело». Жанр картин он охарактеризовал как «гиперреализм» и пообещал выкладывать еще «шедевры» — по мере их появления.





Фото: скриншот из Instagram Ильи Прусикина Фото: скриншот из Instagram Ильи Прусикина

«Берегите своё здоровье и здоровье своих близких, — пожелал читателям Прусикин, обещая скрасить будни изоляции еще «каким-нибудь контентом». — Мы победим любой вирус сообща! Всем миром».

На одной из фотографий можно заметить картину с самим Прусикиным, который показывает отношение к отмене «Евровидения» специфическим жестом и фразой «R.I.P. Eurovision 2020».

Напомним, группа Little Big должна была в мае представлять Россию на «Евровидении». Коллектив запустил хит Uno с одноименным танцевальным челленджем, снискавшим успех. Однако конкурс отменили из-за коронавируса. Лидер группы Илья Прусикин тяжело воспринял известие.

«Фонтанка.ру»