

Фото: Image by John-Gerhard Stolz from Pixabay







Полёт на Марс и Хогвартс на экране: 25 идей, чем занять ребенка дома на школьных каникулах

Весенние школьные каникулы, которые из-за коронавируса могут быть продлены сразу до трёх недель, для некоторых детей — шанс срочно подтянуть недоученное, для других — время ничегонеделания. «Фонтанка» постаралась ни о ком не забыть и выбрала самые необычные сайты, где можно рисовать, танцевать или кодить, перенестись в Африку, на Марс или в Хогвартс, а заодно подтянуть английский.

Развить память и узнать историю

Построить «Чертоги разума», прямо как Шерлок Холмс, быстро запомнить стих или дату — об основных принципах мнемотехники, то есть необычных способах работы с информацией, могут узнать зрители YouTube-канала «Думайте, Сэр!» Видео длительностью до десяти минут на хостинг уже несколько лет выкладывает специалист по развитию памяти Ильгиз Сабиров. Освоить скорочтение и подойти к истории через ассоциации учит за пару роликов.

Чтобы отработать методику запоминания на конкретном материале, ходить далеко не нужно. Тут же, на YouTube, свою страницу ведёт историк и публицист Тамара Эйдельман. В видеоуроках для детей рассказывает о самых крутых шпионах «от древности к современности», главных женщинах-феминистках, а заодно даёт ответы на вопросы-загадки «Совершил ли подвиг Иван Сусанин?» и «Кто на самом деле убил Бориса и Глеба?». Один из последних роликов Эйдельман посвятила «самоизоляции». Но не коронавирусу, а биографиям великих отшельников.

Подростковой подкастовой классикой уже стал проект «Экспекто патронум» от Arzamas. В каждом выпуске ведущие Аня Шнур и Аня Красильщик не просто обсуждают книги, например, «Хроники Нарнии» Клайва Стэйплза Льюиса или «Мой дедушка был вишней» Анжелы Нанетти, но переводят в разговор в реальную плоскость. И вот, выходит, что говорят уже о том, как пережить смерть близкого или что такое предательство.

Химия и программирование

Больше тысячи бесплатных вебинаров по программированию, тенденциях в IT, работе в Photoshop или буднях Android-разработчиков собраны на GeekBrains. Трансляции проходят каждый день, о них участникам напоминают по почте.

Канал «Химия — просто» может стать если не заменой школьным учебникам, то хотя бы дополнением к ним. Ведущие объясняют, каковы свойства йода и как этот элемент помогла открыть кошка, о каких урановых хвостах постоянно говорят в новостях и из чего сделаны аккумуляторы. Многим после школьных уроков должен понравиться стиль подачи: наравне с теоретическими данным, на экране часто появляются настоящие реактивы, оборудование и линии производства. Много опытов, всполохов и взрывов.

Для любителей языков

Если прокачивать английский, то сразу в Хогвартсе. Площадка «Hogwarts Is Here» — одновременно социальная сеть для поклонников «Гарри Поттера» и своего рода неофициальный сайт школы чародейства и волшебства. Чтобы пройти «курсы», на главной странице нужно выбрать год обучения и предмет: среди вариантов есть астрономия, зельеварение, защита от тёмных искусств и даже уроки трансгрессии. В общем, всё то, что в мире Джоан Роулинг проходили студенты. Тут же во вкладке «форум» получится пообщаться с сокурсниками со всего мира, а в «библиотеке» найти дополнительную магическую литературу.





Фото: скриншот страницы сайта hogwartsishere.com Фото: скриншот страницы сайта hogwartsishere.com

Подписчикам канала Speak English With Mr Duncan уведомления о новинках приходят каждый день: мистер Дункан, задорный англичанин средних лет, позиционирует себя как первый преподаватель на YouTube и снимает ролики на все темы — от предлогов до фразовых глаголов и произношения. Он разговаривает стихами и устраивает челленджи по типу «не пропусти ни одного урока» за неделю.

Послушать живую речь сразу многих людей или вовсе попробовать себя в других языках предлагает портал Memrise — в списке опций есть даже монгольский. На сайте или в приложении ученику предлагается делать задания со словами-карточками, слушать отрывки аудиозаписей и заполнять пробелы словами. Подходит для любого уровня.





Фото: скриншот страницы сайта memrise.com Фото: скриншот страницы сайта memrise.com

Написать своё имя египетскими древними иероглифами с помощью пошаговой инструкции от Королевского музея Онтарио могут все дети от восьми лет. Нужны только карандаш, ластик, бумага, страничка с «ключами» и час свободного времени. Если понравится, переходим к сложным фразам и предложениям.

Самым маленьким и их родителям

Дошкольникам и ученикам начальных классов разобраться в азах русского и математики поможет Study-Smile. На сайте собран целый банк развивающих заданий: чтобы красить яблоки и соединять слова в слоги, материалы нужно лишь загрузить и распечатать.

Занять ребёнка ещё на пару часов дома точно получится с и с помощью сервиса Logiclike. Искать лишние предметы в цепочке или подбирать карандаши нужного цвета легче всего с компьютера или планшета. Можно без регистрации.

Проекту TheDadLab стоило бы взять слоган: «миллион и одно чудо в домашних условиях». С помощью веселых видеоскетчей дети научатся ходить по десятку яиц, не разбив ни одно из них, смогут сделать небольшой зоопарк из втулок от туалетной бумаги и переворачивать полные стаканы с водой, ничего не пролив. К большинству экспериментов стоит подключиться родителям: мастерить инопланетный костюм из мотка неоновой ленты вместе всё-таки веселее, да и краска не зальёт весь дом.

Бесконечная музыка и прыжки по квартире грозят родителям, которые откроют сайт GoNoodle. За названием скрывается коллекция из сотен записей, где дети учат плясать детей. Есть урок про «Танец курицы», мастер-класс, как передвигаться в стиле робота, три минуты растяжки и даже твист.

Утихомирить ребёнка после такого поможет не менее обширная подборка коротких компьютерных игр. Развивающие приложения на сайте QuickSave рекомендованы детям от трёх лет, подобрать нужное — веб-пазлы, стрелялки или раскраски — легче всего в перечне категорий в правом углу.

Тем, кто хочет хотя бы на каникулах приучить детей к литературе, понравится портал MP3Tails. Несмотря на то, что речь в названии сервиса в первую очередь идёт о сказках, подходит он для слушателей разного возраста. Для запуска онлайн или после скачивания доступны десятки народных и авторских притч и легенд, русская и зарубежная классика и радиоспектакли в озвучке профессиональных актёров. Разброс — от «Огнива» Ганса Христиана Андерсена до «Искателей» Даниила Гранина.

Ну а детский центр петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих «Чудотека» запускает проект «Что посеешь»: книжки будут читать в прямом эфире специально для растений на подоконнике, а слушателей просят быть внимательными и пересказывать истории своим домашним цветам. Говорят, так они скорее вырастут.

Расслабление и творчество

«Как работает музыка» — именно таким вопросом задались разработчики сервиса LightNote и всего на семи страницах сумели показать, откуда берётся звук и предложили с помощью мышки поуправлять звуковыми волнами. Так дети могут понять, почему нам нравится определённая музыка, как её воспринимает ухо и при чём тут вообще физика. Хотя управление интуитивно понятно, интерфейс сайта сделан на английском, поэтому родителям стоит быть готовыми быть рядом и помочь с переводом некоторых блоков.

Применить усвоенное на практике и сыграть на полноценном виртуальном фортепиано, повторяя, например, за Бахом, получится на веб-портале Pianu. Знание, куда и как нажимать, вполне выйдет перенести и на настоящий инструмент.





Фото: pianu.com/intro/ode-to-joy Фото: pianu.com/intro/ode-to-joy

«Простые рисунки» — видеоподборка сотен способов изобразить что угодно на листке бумаги. Кукольное платье, ваза, трактор или Спанч Боб с книжкой почти не различаются по сложности и состоят из самых простых фигур.

Более продвинутым пользователям понравится онлайн-школа художника Олега Торопыгина. На своём канале мастер учит рисунку и лепке с азов, подробно объясняет правила композиции, светотени и предлагает начинать практику с простых предметов. Например, вылепить пакетик чая, затем собачку и постепенно дойти до полноразмерных скульптур. Обратите внимание на рубрику «Общие вопросы обучения» с роликами о том, как вообще подступиться к глине и гипсу, можно ли рисовать по ночам, как выбрать кисти и стоит ли подражать любимым художникам.

Разукрашивать уже готовые картинки, а заодно учить историю с палеонтологией получится с коллекцией раскрасок от ведущих мировых музеев и исследовательских центров. Нью-йоркская медицинская академия подготовила книжку с изображениями старинных фресок, Российская государственная библиотека пофантазировала на тему балетных костюмов, а библиотека Сарагосского университета рассказала о гербах и иконах. Всё можно скачать в РDF.

Виртуальное путешествие

Отправиться на Марс можно в один клик и прямо из дома с помощью портала «Access Mars»: открываем страницу, надеваем наушники и едем по поверхности планеты словно на настоящем космическом аппарате. Тут предлагают поворачивать вокруг своей оси и практически объехать планету вокруг. Изображения при этом вполне реальные — сняты и обработаны экспертами NASA.





Фото: Image by Фото: Image by Noupload from Pixabay

Углубиться в тему и почувствовать себя космонавтом выйдет, запустив трансляции с МКС. Камера работает без перерывов.

Впрочем, и на Земле ещё много всего интересного: понаблюдать за тайной жизнью панд, коал, слонов, тигра, белого медведя, обезьян или семьи жирафов легче всего с помощью трансляции с камер в зоопарке Сан-Диего.

Ну а тем, кто увлекается водным миром, может понравиться канал, который ведут сотрудники крупнейшего в мире аквариума Монтерей-Бей. В прямом эфире на YouTube плавают тысячи медуз и акулы, играют морские котики, а в записи вылупляются, кушают, играют и растут пингвинята Туле и Пэйпер.

Ольга Минеева, при участии Алины Циопы, «Фонтанка.ру»