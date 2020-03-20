Онлайн-концерт «Би-2», Мацуев, бесплатные книги и опера: Пять отличных онлайн-развлечений на пятничный вечер

20 марта 2020, 16:31

Из-за коронавируса по всей России закрываются музеи, театры, клубы, кинотеатры, а в бары и рестораны заходить кажется рискованным. «Фонтанка» собрала для вас пять отличных развлечений на пятничный вечер, в которые можно погрузиться, не выходя из дома. Ну а в субботу мы и сами запускаем онлайн-ТВ — трансляцией спектакля «Сон в летнюю ночь» из Театра на Васильевском.

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