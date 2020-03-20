Заметный представитель поп-арта Дэвид Хокни написал картину «Помните, что они не могут отменить весну», посвящённую изоляции в связи с опасностью вирусной угрозы. Работа размещена в Instagram датского музея современного искусства «Луизиана».
82-летний Хокни создал картину, находясь в своем доме во Франции. На ней изображены цветущие желтые нарциссы, которые распускаются на фоне надвигающегося издали облака серого цвета. Вероятно, так художник выразил мысль о том, что жизнь продолжается несмотря на невзгоды.
В Instagram музея заявили, что «по-настоящему благодарны» Хокни за помощь в поднятии настроения, когда это всем так необходимо.
Напомним, что ранее в Новой Голландии демонстрировалась видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010» Дэвида Хокни, однако из-за коронавируса экспозиции пришлось закрыться.
Дэвид Хокни — один из самых дорогих художников в мире, чья картина ушла с молотка на аукционе Christie’s за 90,3 миллиона долларов. Его девятиканальное видео, показанное в Петербурге, демонстрировало заснеженный лес в Восточном Йоркшире. Продолжительность записи составляла 49 минут.
«Фонтанка.ру»