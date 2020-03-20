Экс-глава Михайловского театра Станислав Гаудасинский скончался ровно через полгода после смерти супруги — Ирины Богачевой

Известный режиссер музыкального театра Станислав Гаудасинский скончался 20 марта в Петербурге на 84-м году жизни. С 1980 по 2007 годы он занимал пост художественного руководителя — директора Государственного Малого театра оперы и балета (ныне — Михайловского).

Об уходе Гаудасинского сообщили в петербургской консерватории, где он заведовал кафедрой режиссуры музыкального театра. Погребение пройдет 23 марта на Новодевичьем кладбище.

Режиссер был лауреатом многочисленных премий, включая Государственную премию РСФСР имени М. И. Глинки (1983 год) — за постановку оперы «Мария Стюарт» Сергея Слонимского. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2007 год) — «за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность».

Напомним, 19 сентября 2019 года в возрасте 80 лет ушла народная артистка СССР оперная певица Ирина Богачева. Прощание с ней состоялось в Мариинском театре. А 30 октября 2019 года не стало их дочери, пианистки Елены Гаудасинской.

«Фонтанка.ру»