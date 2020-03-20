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«Как долго сидеть дома и не сойти с ума». Кирилл Серебренников дал советы о самоизоляции после 1,5 лет домашнего ареста

На YouTube-канале «Гоголь-Центра» 20 марта появился ролик, в котором Кирилл Серебренников рассказывает, «как долго сидеть дома и не сойти с ума». Режиссера можно считать экспертом в этой теме — он провел под домашним арестом полтора года.

Первый совет Кирилла Серебренникова — не надо зацикливаться на том, что вы бы могли сделать, если бы не. «Воспринимайте изоляцию не как наказание, а как подарок судьбы» — призывает Серебренников и предлагает использовать это время, чтобы разобраться, «кто я есть в этой жизни», «как жить и что выбирать». Также он советует вести дневник и фиксировать все, что с вами происходит — для дальнейшего самоанализа.

Еще один совет — «читайте толстые книги» — и можете выйти из изоляции новым человеком. Теперь для этого есть время.

Также режиссер напоминает про возможность заниматься дома спортом (подкасты вам в помощь) и распланировать, наконец, свое питание. «Займитесь творчеством» — советует глава «Гоголь-Центра» — и следом призывает начать писать мемуары.

Учить иностранные языки — еще один отличный, по мнению Серебренникова, способ занять время в домашний изоляции: «…еще двадцать глаголов — и вы совершили большой, серьезный прыжок к пониманию другой культуры, другой жизни, другого мира».

Под конец он призывает обнулять и восстанавливать социальные связи — позвонить родителям, школьным преподавателям, старым любовям. И главный совет от Серебренникова — «получайте удовольствие от всего».

Напомним, находясь под домашним арестом полтора года (с августа 2017 по апрель 2019-го) по делу «Седьмой студии», Серебренников монтировал фильм «Лето», поставил спектакль «Барокко», получил несколько премий.

«Фонтанка.ру»