Киноновинки, которым не страшна эпидемия. Что посмотреть онлайн во время карантина

19 марта 2020, 14:48

Кинотеатры Петербурга на грани закрытия на карантин, все основные премьеры переносятся. Поэтому зрителям — тем, кто еще не сделал этого раньше — придется осваивать стриминговые сервисы. Смотреть там есть что — и в ближайшее время премьер ожидается еще больше.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие материалы

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта