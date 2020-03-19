Музею железнодорожного транспорта подарили особо ценный потертый чемодан

Рабочий архив создателя первого магистрального тепловоза Якова Гаккеля передан в Центральный музей железнодорожного транспорта.

Как рассказали в учреждении культуры, «старый потертый чемодан с уникальными документами» выдающегося инженера первой половины ХХ века пылился, забытый, под ворохом книг в одной из петербургских квартир. Исследователь, который изучат эти рукописи, чертежи и фотографии, скончался. Спустя годы, архив попал в руки тех, кто понимает его ценность.

«Цель нашей деятельности, помимо экспонирования, это накопление, сохранение и изучение исторического наследия транспортной отрасли, — прокомментировал приобретение директор музея Владимир Мителенко. — Полученные сегодня материалы будут аннотированы и изучены. Безусловно, они представляют особый научный интерес, ведь Яков Модестович Гаккель – основоположник российского тепловозостроения, он исторически важен как для железнодорожников, так и для всей транспортной науки в России. В нашей экспозиции представлена действующая модель тепловоза Гаккеля, у нас есть раздел, посвященный талантливому инженеру. После тщательного изучения материалов музей расширит экспозицию, посвященную этой теме. Каждый предмет будет взят на государственный учет. Полученный сегодня дар останется на века, для потомков».





Фото: ФГБУК ЦМЖТ России Фото: ФГБУК ЦМЖТ России

Яков Гаккель (1874-1945) — автор многих научных работ и изобретений. Участвовал в проектировании и строительстве петербургского электрического трамвая, совместно с Сергеем Щетининым основал первое в России авиастроительное предприятие —товарищество воздухоплавания «С.С. Щетинин». Спроектировал около полутора десятков самолётов. По его проекту был построен тепловоз ЩЭЛ1, один из первых в мире, а в 1934 году Гаккель сконструировал паровой трактор.

«Фонтанка.ру»