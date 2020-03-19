Вирус добрался и до книг: Книжный салон на Дворцовой переносят из-за COVID-19

Санкт-Петербургский книжный салон, который в 2020 году впервые должен был пройти на Дворцовой площади, как и многие другие культурные события, пал жертвой коронавируса. Из-за COVID-19 мероприятие перенесли на более поздний срок. Об этом сегодня организаторы сообщили участникам.

«Все договорённости об участии в Книжном салоне переносятся на сентябрь. О точных датах проведения будет сообщено дополнительно», — следует из текста письма, который есть в распоряжении «Фонтанки».

Напомним, Санкт-Петербургский книжный салон появился в 2006 году, во время губернаторства Валентины Матвиенко, и с тех пор несколько раз менял площадку. Изначально событие проводилось в «Ленэкспо», затем переезжало в центральный выставочный зал «Манеж», потом обосновалось на Манежной площади. В 2020 году мероприятие обещали впервые провести на Дворцовой площади, и на «совершенно новом уровне». Сроки были заявлены как 14-17 мая.

«Фонтанка.ру»