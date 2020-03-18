В Эрмитаже ввели должность президента

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст правительственного постановления об изменении устава Государственного Эрмитажа, в соответствии с которым в музее вводится должность президента.

Согласно документу, руководить музеем будут два человека, назначаемые на должность и освобождаемые от должности правительством по представлению минкульта — гендиректор и президент Эрмитажа.

Генеральный директор руководит финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью Эрмитажа, в том числе — утверждает структуру и штатное расписание, положение о структурных подразделениях, назначает и освобождает от должности работников, распоряжается имуществом и средствами.

К компетенции президента относятся развитие международных связей и организация международных мероприятий в России и за рубежом, разработка стратегии развития музея, координация и обеспечение научной деятельности, организация деловых мероприятий, а также внесение предложений по деятельности эрмитажных центров в России и за рубежом.

Кроме того, президент Эрмитажа становится председателем попечительского совета (а в сам совет вводится представитель минкульта).

Президент Эрмитажа назначается на срок «не более 5 лет» и может быть досрочно освобожден от должности правительством России. При этом если вторая из высших должностей вакантна — оставшийся исполняет обязанности обоих единолично.

«Фонтанка.ру»