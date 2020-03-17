Умер Эдуард Лимонов

Умер писатель и публицист, лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале писатель Сергей Шаргунов. Лимонову было 77 лет, и в последние годы он боролся с болезнью.

Лимонов родился в 1943 году в Дзержинске, в 1974 году эмигрировал в Нью-Йорк и Париж, вернулся в Россию в 1991-м. Среди самых известных романов писателя — «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Дед» и многие другие. Лимонов также писал стихи и публицистику, создал партию запрещённую в России партию НБП, газету «Лимонка», намерен был участвовать в президентских выборах 2012 года как единый кандидат от оппозиции, однако его кандидатуру не зарегистрировал ЦИК.

«Фонтанка.ру»