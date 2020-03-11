Охотское море, монгольские степи и сибирская тайга: «Моя армия» Якова Гордина — презентация в Петербурге

«Сразу хочу оговориться: в армии того времени не было ничего похожего на то, что потом назвали дедовщиной. Было много грубого и жестокого. Но — другого».

Яков Гордин, друг Бродского, публицист и соредактор журнала «Звезда», прошёл путь, нетипичный для современного интеллигента. Рафинированный юноша, начитавшийся Ницше, Джека Лондона, Габриэле д’Аннунцио, в 1950-е годы рванул со школьной скамьи в армию — за приключениями. Увидел там не совсем то, что ожидал увидеть. Зато изменил свою жизнь — именно в армии решил стать писателем.

Свои армейские письма Гордин нашёл много лет спустя, прокомментировал и издал. В книге «Моя армия» — воспоминания о службе в Охотском море, в монгольских степях и сибирской тайге. Но главное — читатели станут свидетелями диалога зрелого исследователя и восемнадцатилетнего пацана, который писал письма домой.

Гордин представит книгу 12 марта в Доме Актера на Невском, 86. Начало в 18.00.

Вход — свободный.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»