Легендарный музыкальный фестиваль Coachella готовится к переносу из-за коронавируса. Там должен был выступить «Ленинград»

Один из крупнейших мировых музыкальных фестивалей — Coachella, что должен был пройти в выходные с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля, — судя по всему, будет отложен. Об этом, несмотря на отсутствие официального заявления, сообщают крупнейшие мировые СМИ — со ссылкой на свои источники. Так, Variety предполагает, что фестиваль сдвинется на октябрь. Издание Billboard сообщает, что окончательное решение будет принято в течение 48 часов.

В 2020 году на фестивале должна была выступить группировка Сергея Шнурова «Ленинград» — ее выход на сцену запланирован 12 и 19 апреля. Официально коллектив уже попрощался со слушателями, поэтому выступления могли стать уникальным явлением.

Среди других участников форума — Fatboy Slim, Lana Del Rey, Mika, Rage Against the Machine, Том Йорк и другие.



лайнап Coachella



Фото: фрагмент скриншота с сайта фестиваля лайнап CoachellaФото: фрагмент скриншота с сайта фестиваля

Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла проводится в Калифорнии с 1999 года, входит в неофициальный топ-10 мировых музыкальных фестивалей.

Ранее стало известно о закрытии всех учреждений культуры в Италии, а Парижская опера, из-за запрета французского правительства проводить культурные события более чем на тысячу человек, была вынуждена отменить ряд спектаклей и концертов с 9 по 11 марта.

«Фонтанка.ру»