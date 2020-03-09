Умер любимый актёр Бергмана Макс фон Сюдов, звезда «Седьмой печати» и «Изгоняющего дьявола»

Шведский актёр Макс фон Сюдов, звезда фильмов Ингмара Бергмана, скончался в возрасте 90 лет. Об этом изданию Paris Match сообщила супруга покойного, Кэтрин фон Сюдов. Она отметила, что артист ушёл из жизни 8 марта 2020 года.

Настоящее имя Сюдова – Карл Адольф фон Зидов, он родился в 1929 году в Лунде. Закончил актёрскую студию при театре «Драматен» в Стокгольме, в 1955 году переехал в Мальмё, где познакомился с Ингмаром Бергманом. Именно это событие коренным образом изменило карьеру Сюдова.



Звёздные войны: Пробуждение силы, реж. Джей Джей Абрамс (2015) Звёздные войны: Пробуждение силы, реж. Джей Джей Абрамс (2015)

Он снялся в таких лентах шведского мэтра, как «Земляничная поляна», «Девичий источник», «Стыд», «Час волка». Но главной совместной работой актёра и режиссёра стала «Седьмая печать» – Сюдов сыграл рыцаря, играющего в шахматы со смертью.

На протяжении своей карьеры фон Сюдов появлялся и в фильмах других режиссёров, например, в роли отца Ланкестера Меррина в хорроре «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина. Переезд в Италию в 1970-е позволили Сюдову сняться во многих итальянских лентах, даже в итальянско-немецкой экранизации «Собачьего сердца» (1976, режиссер Альбертo Латтуада). Сюдова также можно увидеть в «Звёздных войнах: пробуждении силы» и «Игре престолов».

«Фонтанка.ру»