Нетребко, Доминго, Вишнёва, опера без костюмов. Мариинский театр анонсировал хэдлайнеров «Звезд белых ночей»

Мариинский театр анонсировал некоторые из событий предстоящего музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», что пройдет с 17 мая по 26 июля.

Среди звезд, которые приедут в Петербург, — Анна Нетребко: она исполнит новую для себя партию Елизаветы Валуа в опере Верди «Дон Карлос», незадолго до Петербурга дебютировав c ней в Дрездене. С примадонной на одну сцену выйдут ее супруг тенор Юсиф Эйвазов и баритон солист Большого театра Эльчин Азизов. Спектакли с участием этих артистов пройдут в июне. А в июле их сменят звезды неменьшие — Татьяна Сержан, Екатерина Семенчук, Нажмиддин Мавлянов, Пласидо Доминго и Ильдар Абдразаков.

Еще одно оперное откровение — во всех смыслах слова — ждет публику 18 мая: после восьмилетнего перерыва петербуржцы увидят скандальную по меркам начала 1990-х постановку оперы Сергея Прокофьева «Огненный ангел», созданную совместно с театром «Ковент Гарден». Одиозность ее заключается в костюмах некоторых персонажей, точнее — их отсутствии. Какое неизгладимое впечатление в свое время оставил у петербуржцев этот спектакль — можно оценить по рецензии «Коммерсанта» 1992 года. Журналисты отметили, что лишь одна из артисток «нашла в себе мужество последовать режиссерскому замыслу» и «никакой материальной компенсации за это не получила», остальные были натурщицами Академии художеств.



Анна Нетребко



Фото: Ксения Потеева, Фонтанка.ру / архив Анна НетребкоФото: Ксения Потеева, Фонтанка.ру / архив

Еще одно ключевое событие программы — недавняя премьера, опера Родиона Щедрина «Лолита».

Кульминацией балетной программы фестиваля станет вечер Дианы Вишнёвой. Прима выступит сразу в трех одноактных балетах — «Маргарита и Арман», «Старик и я», «Юноша и смерть». Ее коллега Екатерина Кондаурова исполнит главные партии в «Легенде о любви» и «Сне в летнюю ночь», Виктория Терёшкина и Ксандер Париш — в «Ромео и Джульетте», а Рената Шакирова и Кимин Ким — в «Дон Кихоте».

С традиционными для фестиваля фортепианными вечерами выступят Рудольф Бухбиндер и Денис Мацуев, им компанию составит пианистка Юджа Ванг, которая будет солировать в Первом и Втором фортепианных концертах Брамса под управлением Валерия Гергиева. Из больших симфонических коллективов на фестивале выступит Люксембургский филармонический оркестр под управлением Густаво Химено. А камерный ансамбль Philharmonic Five, в который входят музыканты Венского филармонического оркестра, привезет программу «Бетховен — джазовый пророк».

Расписание фестиваля будет дополняться на странице.

«Фонтанка.ру»