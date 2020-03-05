Эрмитаж станет главной площадкой Тотального диктанта-2020

Государственный Эрмитаж станет главной площадкой Тотального диктанта-2020. Об этом 5 марта сообщил его директор Михаил Пиотровский. По его словам, музей примет участие в акции «во всех своих ипостасях».

«У нас будет событие в атриуме Главного штаба, а дальше и на всех других площадках — в Эрмитажном театре, в лектории РХЦ в Старой Деревне, и кроме того — в эрмитажных спутниках во Владивостоке, Омске, Казани, Амстердаме, Калуге».





Фото: группа "Тотального диктанта" Фото: группа "Тотального диктанта"

Как выяснила «Фонтанка», тем, кто придет писать диктант в атриум Главного штаба, придется делать это без стола, кладя листы на твердые планшеты (их раздадут). Зато услышать текст можно будет из уст главного «диктатора» — автора текста, писателя Андрея Геласимова.

Всероссийская акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что текст, написанный лауреатом премии «Национальный бестселлер», будет посвящен малоизвестным фактам о жизни исследователя космоса Константина Циолковского.

«Фонтанка.ру»