Победителя Берлинале и Каннского фестиваля вызвали в иранскую тюрьму. Он обвинен в «пропаганде против системы»

Иранский кинорежиссер Мохаммад Расулоф вызван в тюрьму для отбывания годичного срока — об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката кинематографиста. Власти сочли три картины Расулофа «пропагандой против системы», кинодеятелю запретили снимать в течение двух лет.

Представитель режиссера сообщил, что Расулоф обжалует решение — особенно с учетом надвигающегося коронавируса: ранее власти страны уже отправили 54 тысячи заключенных «в отпуск» из-за угрозы распространения эпидемии.

Картина Расулофа «Зла не существует» получила главную награду на Берлинском кинофестивале-2020 — лично режиссёр на церемонию не приехал из-за запрета покидать страну. Организаторы пресс-конференции поставили пустой стул с табличкой и его фамилией. Приз забрала дочь Расулофа.

Мохаммад Расулоф не первый раз привлекает внимание властей — в 2011 году его вместе с другим известным режиссером, Джафаром Панахи, также обладателем международных наград, задержали за съемку без разрешения. Фильм Расулофа «Неподкупный» получил главный приз секции «Особый взгляд» на 70-м Каннском международном кинофестивале в 2017 году.

«Фонтанка.ру»