Царское Село по случаю 8 марта пустит женщин бесплатно. Но не всюду

Музей-заповедник «Царское Село» объявил акцию, симметричную той, что проводил 23 февраля: в следующие выходные бесплатно посетить некоторые музеи, входящие в комплекс, смогут дамы. Правда, без денег пустят далеко не всюду.

«Представительницы прекрасного пола смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне «Дежурные конюшни» и музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате. Сделать это можно в течение всех трех праздничных дней — 7, 8 и 9 марта», — рассказали о предстоящей акции в музее.

Администрация учреждения культуры напомнила, что новая экспозиция в здании Дежурной конюшни открылась совсем недавно, в феврале. Там можно увидеть придворные экипажи — парадные, прогулочные и городские кареты, а также детские экипажи и сани, которые в свое время использовала царская семья.

Бесплатно посетить эти два музея можно будет с 7 по 9 марта, с 10.00 до 18.00 (касса и вход — до 17.00). За посещение остальных музеев, включая, безусловно, Екатерининский дворец, придется заплатить.

Напомним, в 2019 году музей проводил аналогичную акцию — дам пускали бесплатно, опять-таки, в «Придворный экипаж», а также в павильон «Арсенал» и даже в Екатерининский дворец. Акция 2020 года к 23 февраля для мужчин вызвала у некоторых посетителей вопросы.

«Фонтанка.ру»