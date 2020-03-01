«Дау» получил приз на Берлинале. В числе награждённых — «Спрятанный» и «Сбежавшая»

Фильм Ильи Хржановского «Дау. Наташа» получил приз Берлинского кинофестиваля за выдающееся художественное решение. «Серебряного медведя» удостоился оператор ленты Юрген Юргес, стало известно вечером 29 февраля в Берлине, где были объявлены итоги конкурса.

Лучшим фильмом 2020 года признан «Зла нет» иранца Мухаммада Расулова.

За лучший сценарий наградили «Дурные сказки» братьев Д'Инноченцо.

Лучшими актёром и актрисой были признаны Элио Джермано («Спрятанный») и исполнительница главной роли в «Ундине» Кристиана Петцольда Пола Беер.



кадр из фильма DAU



Фото: предоставлено SARAFUN PR кадр из фильма DAUФото: предоставлено SARAFUN PR

«Медведя» за лучшую режиссуру получил классик азиатского кино Хон Сан Су за свою новую работу «Сбежавшая».

Без призов в 2020 году остались «Сибирь» Абеля Феррары, «Неизбранные дороги» Салли Портер, «Дни» Цай Минляна.

В 2020-м Берлинале прошел в семидесятый раз. Жюри юбилейного фестиваля возглавил актер Джереми Айронс. Помимо него, фильмы судили актриса Беренис Бежо, продюсер Беттина Брокемпер, режиссер Кеннет Лоннерган, актер Лука Маринелли.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

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