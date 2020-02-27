«Подлинная история банды Келли»: Новый наряд мертвеца

27 февраля 2020, 17:48

В прокате — «Подлинная история банды Келли», гангстерское кино австралийца Джастина Курзеля, замешанное на экзотическом стиле, особенностях национальной преступности, визуальных эффектах и реках крови.

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