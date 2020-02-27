Сопродюсер «Холопа»: «Я бы хотела, чтобы в фильмах «18+» убрали ограничение на мат»

Сопродюсер и соавтор сценария самой кассовой в истории российского кино картины «Холоп» Дарья Грацевич рассказала «Фонтанке», какие изменения в политике минкульта в отношении кино, по ее мнению, были бы уместны в связи со сменой руководства министерства.

«Я бы хотела, чтобы в фильмах «18+» убрали цензурное ограничение на мат. Зачем оно, не понимаю, — сказала сценарист. — И то, что некоторым американским фильмам не выдаются прокатные удостоверения, вызывает вопросы». Дарья Грацевич отметила, что как минимум один из таких фильмов, «Кролик Джоджо», она собирается посмотреть, как только появится такая возможность.





Фото: из личного архива Дарьи Грацевич Фото: из личного архива Дарьи Грацевич

В начале 2020 года в российском прокате был установлен рекорд — комедия «Холоп» собрала 3 миллиарда 44,2 миллиона рублей и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. Предыдущий рекордсмен — спортивная драма «Движение вверх» — заработала 3 миллиарда 43,7 млн рублей. Больше за всю историю кинопроката в России и СНГ получил только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3 миллиарда 639,5 миллиона рублей) Первый миллиард «Холоп» сумел собрать всего за 10 дней.

Полное интервью с Дарьей Грацевич читайте здесь.

«Фонтанка.ру»