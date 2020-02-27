Сопродюсер и соавтор сценария самой кассовой в истории российского кино картины «Холоп» Дарья Грацевич рассказала «Фонтанке», какие изменения в политике минкульта в отношении кино, по ее мнению, были бы уместны в связи со сменой руководства министерства.
«Я бы хотела, чтобы в фильмах «18+» убрали цензурное ограничение на мат. Зачем оно, не понимаю, — сказала сценарист. — И то, что некоторым американским фильмам не выдаются прокатные удостоверения, вызывает вопросы». Дарья Грацевич отметила, что как минимум один из таких фильмов, «Кролик Джоджо», она собирается посмотреть, как только появится такая возможность.
В начале 2020 года в российском прокате был установлен рекорд — комедия «Холоп» собрала 3 миллиарда 44,2 миллиона рублей и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. Предыдущий рекордсмен — спортивная драма «Движение вверх» — заработала 3 миллиарда 43,7 млн рублей. Больше за всю историю кинопроката в России и СНГ получил только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3 миллиарда 639,5 миллиона рублей) Первый миллиард «Холоп» сумел собрать всего за 10 дней.
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«Фонтанка.ру»