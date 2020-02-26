То, что не дозволено Минкультом. Фильм DAU придёт к зрителям через стриминг

Стриминговая платформа DAU Digital появится в конце 2020 или к началу 2021 года. Об этом заявил автор и режиссер проекта «Дау» Илья Хржановский на пресс-конференции на Берлинском кинофестивале, передаёт телеграм-канал журнала «Искусство кино». На сайте выложат все материалы, связанные с фильмом.

Режиссёр также поделился прокатными планами: в 2020 году на фестивалях и в кинотеатрах покажут еще пять частей проекта.

На Берлинале 26 февраля прошли пресс-показы «Дау». Во время демонстрации части «Дау. Наташа» преобладали «спокойные реакции», отметил заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов в телеграм-канале издания. «Реакции спокойные, я бы даже сказал холодные, с каким-то вполне ограниченным профессиональным любопытством. Без скандалов. Хлопки прессы не особо активные», — подчеркнул он.





Фото: предоставлено SARAFUN PR Фото: предоставлено SARAFUN PR

Именно часть «Дау. Наташа» вместе с ещё тремя частями картины не допустило к показу на территории России министерство культуры, усмотрев в них порнографию. Создатели проекта подали в суд, чтобы опротестовать решение.

«Дау» — экспериментальный фильма режиссёра Ильи Хржановского по мотивам биографии физика Льва Ландау. Главную роль в картине исполнил дирижёр Теодор Курентзис. Съемки велись около десяти лет и представляли собой, по сути, реалити-шоу, зачастую жестокое по отношению к участникам. Мировая премьера «Дау» прошла в январе 2019 года в Париже. Зрители перемещались по территории проекта, куда приобретали «визу» на шесть часов.

«Фонтанка.ру»

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