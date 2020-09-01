ДиДюЛя, Dobranotch, Мастранджело, Капуро — фестиваль «ЭтоЭтно» приглашает на два бесплатных концерта
Для тех, кому невмоготу дождаться «Частей света» есть развлечение — 4 и 5 сентября в Александровском парке пройдет второй фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно».
Хедлайнером первого дня станет гитарист-виртуоз ДиДюЛя. Коллектив музыканта выступит в расширенном составе — в группе появились скрипки, альты, виолончель и контрабас.
Кроме ДиДюЛи в первый день выступят петербургская фолк-группа Dobranotch, коллектив «Тесто», сочетающий «архаичные напевы с «живой электроникой», джаз-хопом и фанком» и фолк-бэнд Marffa, который также смешивает народные песнопения с современными музыкальными жанрами. Начало концерта в 19.00.
5 сентября в рамках фестиваля состоятся два концерта — дневной (в 14.00) и вечерний (в 19.00). Днем выступят заслуженная артистка РФ Марина Капуро, группа GoKirtan, сочетающая древние мантры и электронную музыку, а также коллективы «Orisha Sound» и «Неизвестный композитор».
Вечером же на сцену выйдет итальянский дирижер и худрук «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело со своим оркестром «Северная Симфониетта», грузинский певец Леван Кбилашвили и группа «Арагви», а также московская группа Namgar.
Важно отметить, что вход на фестиваль свободный, однако организаторы настойчиво просят зрителей соблюдать все противокоронавирусные меры, начиная от ношения масок и заканчивая социальной дистанцией. Также в паблике фестиваля будет вестись онлайн-трансляция концертов.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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