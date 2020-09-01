БГ вновь соберет «Части света» в Юсуповском саду

Фестиваль всемирной музыки «Части света» в этом году пройдет уже в четвертый раз. Вопреки коронавирусу и осенним холодам Борис Гребенщиков вновь собирает меломанов — мероприятие состоится в субботу, 12 сентября, в Юсуповском саду с 15.00 до 22.00. (0+).

Изначальной датой значилось 5 сентября, но в начале августа организаторы заявили о переносе. Все ранее купленные билеты действительны на новую дату. Заодно напомним, что дети до 10 лет включительно в сопровождении взрослых проходят бесплатно.

Среди участников этого года — знакомая всем петербуржцам группа Markcsheider Kunst, недавно выпустившая новый альбом, трио «Цвет граната», образованное контрабасистом Владимиром Волковым, Владимиром Шуляковским (скрипка) и Виталием Погосяном (дудук), группа OYME, исполняющая песни финно-угорских народов, а также, разумеется, «Аквариум». БГ и компания своим выступлением традиционно завершат фестиваль. Полный список выступающих смотрите в паблике фестиваля.

Помимо музыки организаторы обещают и другие активности, например, ярмарку, мастер-классы по танцам разных народов и игре на музыкальных инструментах, лекции о путешествиях, детскую зону и кухню народов мира.

Фестиваль «Части света» проводится с 2017 года и ставит себе целью представить богатство современной музыки и традиций разных стран. Мероприятие проходит при активном содействии Бориса Гребенщикова: музыкант является идейным вдохновителем и арт-директором фестиваля.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»