Биолог расскажет неизвестное о шмелях и шмелеапокалипсисе

Вы знали, что шмели, в отличие от пчел, перезимовав, организуют новую колонию? Может, лектор Николай Богатырев из Великобритании и проведет какую-то связь с бизнесом, но отталкиваться будет от своего основного образования, биологического. Слушаем 2 сентября онлайн-лекцию «Неизвестное о шмелях».

Шмель — мохнатый, как справедливо подметил Сергей Сергеич Паратов в исполнении Никиты Сергеича Михалкова. И благодаря мохнатости может залетать так далеко на север, как мало какое еще насекомое. Однако дело не только в шубе: шмель умеет так быстро сокращать мышцы груди, что разогревается до сорока градусов. Без этих трудолюбивых опылителей северным растениям пришлось бы туго. Впрочем, не все шмели трудолюбивы — есть, к примеру, паразитные шмели-кукушки: гнезд не строят, нектар не собирают, наживаются на других шмелях.

Николай Богатырев пояснит, чем его так заинтересовали эти насекомые, что он 30 лет ими занимается и запатентовал три десятка изобретений в области шмелеводства. Расскажет, как это связано с разработкой технических систем. И спрогнозирует, что будет, если шмели исчезнут из-за изменения климата или действий человека. Вместе разберемся, можем ли мы шмелям помочь — но так, чтобы и самим не пострадать, как минимум, от укусов: у шмеля, напомним, в отличие от пчелы, жало без зазубринок, то есть оружие многоразовое.

Узнаём «Неизвестное о шмелях» 2 сентября в 19.30, регистрация по ссылке.

Александра Шеромова