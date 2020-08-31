Биолог расскажет неизвестное о шмелях и шмелеапокалипсисе
Вы знали, что шмели, в отличие от пчел, перезимовав, организуют новую колонию? Может, лектор Николай Богатырев из Великобритании и проведет какую-то связь с бизнесом, но отталкиваться будет от своего основного образования, биологического. Слушаем 2 сентября онлайн-лекцию «Неизвестное о шмелях».
Шмель — мохнатый, как справедливо подметил Сергей Сергеич Паратов в исполнении Никиты Сергеича Михалкова. И благодаря мохнатости может залетать так далеко на север, как мало какое еще насекомое. Однако дело не только в шубе: шмель умеет так быстро сокращать мышцы груди, что разогревается до сорока градусов. Без этих трудолюбивых опылителей северным растениям пришлось бы туго. Впрочем, не все шмели трудолюбивы — есть, к примеру, паразитные шмели-кукушки: гнезд не строят, нектар не собирают, наживаются на других шмелях.
Николай Богатырев пояснит, чем его так заинтересовали эти насекомые, что он 30 лет ими занимается и запатентовал три десятка изобретений в области шмелеводства. Расскажет, как это связано с разработкой технических систем. И спрогнозирует, что будет, если шмели исчезнут из-за изменения климата или действий человека. Вместе разберемся, можем ли мы шмелям помочь — но так, чтобы и самим не пострадать, как минимум, от укусов: у шмеля, напомним, в отличие от пчелы, жало без зазубринок, то есть оружие многоразовое.
Узнаём «Неизвестное о шмелях» 2 сентября в 19.30, регистрация по ссылке.
Александра Шеромова
Другие события
-
02 сентября, среда , 19.15
Клинический психолог расскажет все, что надо о психических расстройствах
Унылая пора, да еще в ситуации коронавирусной неопределенности — самое время для лекции о психическом здоровье. 2 сентября в очном — что теперь почти экзотика — лектории «Правое полушарие Интроверта» научимся, как минимум, отличать здоровое мышление от не вполне здорового. 16+
-
02 сентября, среда , 20.00
Лидер группы «Пилот» Илья Черт отметит день рождения на крыше
Петербургская рок-группа «Пилот» выходит из «карантинной спячки» и возвращается к концертам. 2 сентября коллектив выступит на крыше Roof Placе. Шоу будет приурочено ко дню рождения лидера Ильи Черта — в день концерта музыканту исполнится 49 лет (16+).
-
STEREOLETO-2020 соберет под одной крышей Земфиру, Хаски, Noize MC, СБПЧ и других
19-й фестиваль «STEREOLETO» пройдет в «Порту Севкабель» 5 и 6 сентября. На сцене — как большие звезды, так и новые имена. Главной причиной идти на «STEREOLETO» станет, разумеется, Земфира. Также в числе хедлайнеров — группа СБПЧ и много рэпа — Noize MC, Анакондаz и Хаски. Тем же, кому интересна новая русская сцена, тоже зайдется, что послушать.
-
Горожан зовут на «Планету Бондарчук» и марафон советского кино
«Россия — моя история» отметит столетний юбилей режиссёра и актёра Сергея Бондарчука киномарафоном и на один вечер соберёт горожан на «Планете» его имени. Празднование в комплексе на Бассейной улице, 32, начнётся 25 августа и продлится целый месяц.
-
В Петербурге откроют филиал «нехорошей квартиры»
Огромная коммуналка со скрипучими дверями, в дебрях которой пропадают люди. А полночь 3 мая 1929 года проходит бал сатаны – с «чудовищном по размерам бассейном», обезьяним оркестром и покойниками, вываливающимися из камина. Если не страшно очутиться в «нехорошей квартире» из «Мастера и Маргариты» Булгакова — с 18 августа по 11 октября отправляйтесь в музей Ахматовой в Фонтанном доме. 14+.
-
Николай Мартон у аппарата, подростки в мессенджере. Александринский театр запускает «Другую сцену»
16 августа Александринский театр запускает мультижанровую программу «Другая сцена», в рамках которой вас ждут разговоры с народными артистами по телефону, музыка микробиома, подростковые истории и онлайн-читки новых пьес.
Двойной бигмак от Пелевина. Отчего растолстел новый роман «Непобедимое солнце»
Новости
-
-
31 августа 2020 - «Пошлое зрелище». Отец и сын Виктора Цоя просят Путина снять с проката фильм Алексея Учителя «Цой»
-
31 августа 2020 - Цветочный карнавал на Невском и оперный гала в Петропавловской крепости увидели сотни тысяч зрителей
-
31 августа 2020 - В новом сезоне Александринский театр покажет спектакли-судебные разбирательства и драму о Ближнем Востоке
-
31 августа 2020 - Вышел тизер сериала по роману Кинга о пандемии смертельного гриппа с Вупи Голдберг в роли предсказательницы
-
31 августа 2020 - Вручены премии MTV: Леди Гага получила первую в истории «тройную», а Биберу и Гранде помог коронавирус
Статьи
-
28 августа 2020, 10:06В последние выходные лета петербуржцев ждут масштабные городские фестивали и первые посткоронавирусные концерты, собственное море на асфальте, лекции о смерти и местах любви и возможность посмотреть кино на большом экране, не выезжая за город. Впервые за последние месяцы в гиде – живых встреч намного больше, чем в сети, а ещё – опера внутри компьютерной игры. Выбрали 15 лучших вариантов, куда пойти 28-30 августа.
-
-
26 августа 2020, 10:17В авторском обзоре альбомов, подготовленном специально для «Фонтанки» музыкальным продюсером Денисом Рубиным (клуб «Морзе», телеграм-канал «Пока Мадонна Спит»), - самое лучшее и необычное за август из мира музыки. Будьте в курсе и слушайте.
-
24 августа 2020, 12:13Когда весной начали вводить карантинные меры, никто не мог предположить, к чему это приведет. Привычный ход жизни оказался не просто нарушен, а перевернут с ног на голову: театры были закрыты для посещения почти пять месяцев. В августе, как правило, одни готовятся к открытию нового сезона, другие его уже открывают. «Фонтанка» поговорила с петербургскими театрами и выяснила, что нового предложат зрителям в сезоне 2020/2021 годов, как проходит возвращение к работе после такого продолжительного перерыва, и какие уроки были вынесены из ситуации с карантином.
-
20 августа 2020, 13:08
-
-
-
-
17 августа 2020, 19:43