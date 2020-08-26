Новинки проката покажут в Гостином дворе

С 28 по 30 августа у петербуржцев будет возможность увидеть фильмы, которые не добрались до кинотеатров из-за карантина. В рамках Summertime Kino&Teatr Festival, который пройдет в формате автокинотеатра во внутреннем пространстве Гостиного двора, покажут новинки летнего сезона – фантастику, любовные драмы и триллеры.

Откроет фестиваль в 21.30 продолжение южно-корейского «Поезда в Пусан» - «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (18+) режиссера Ен Сан Хо, включенное в официальную программу несостоявшегося Каннского фестиваля. Сюжет снятого с чувством юмора триллера-боевика разворачивается на фоне зомби-апокалипсиса, возникшего из-за распространения загадочного вируса. Никто в здравом уме не сунется в изолированную от остального мира Южную Корею: здесь, если не сожрут монстры, сгинешь в игре на выживание, которую устраивают в зоне любители экстремального «отдыха». Ну разве что ради двух с половиной миллионов долларов.

К слову, фильм заработал в российском прокате уже более 9 миллионов рублей (в Москве кинотеатры уже давно открыты).

В ночь с 28 на 29 августа, в 00.30, покажут «Побег из Претории» (16+) — политический экшн с Дэниелом Редклиффом в главной роли. Звезда «Гарри Поттера» играет сидящего в тюрьме борца за равные гражданские права в ЮАР. Фильм на основе экранизации документального романа Тима Дженкина о событиях, происходивших в ЮАР в 1979 году.





Фото: angleterrecinema.ru/ Фото: angleterrecinema.ru/

На следующий день, 29 августа в 21.30, смотрите фильм о первой любви «Молочные зубы» (16+). Умирающая девушка, её парень-хулиган, папа-психиатр и мама-неврастеник – основные участники эксцентричной австралийской мелодрамы.





Фото: angleterrecinema.ru/ Фото: angleterrecinema.ru/

Ночью с 29 на 30 августа приезжайте на «Любовь на троих» (18+) — новый фильм Дрейка Доримуса, чьё имя – гарантия хорошего кино о прихотливых любовных отношениях. В центре сюжета — Дафна (ее играет звезда «Дивергента»), которая после расставания с бойфрендов попадает в бурные любовные отношения с двумя (видимо, уже бывшими) друзьями. Начало в 00.30.





Фото: angleterrecinema.ru/ Фото: angleterrecinema.ru/

30 августа в 21.30 покажут фантастическую мелодраму «Мой создатель» об ученом, который создает копию своей погибшей любимой. (18+)

В ночь с 30 на 31 августа — старт в 00.30 — можно приобщиться к «Магии зверя» (18+). Детективную историю об альпийской деревушке, ее не простых жителях и их связях с Африкой снял Доминик Молль — автор нашумевших в нулевые детективов «Гарри – друг, который желает вам добра» и «Лемминг».

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«Фонтанка.ру»