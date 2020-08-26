Фото: предоставлено организаторами

В Музее стрит-арта наступит Ренессанс — фестиваль Odyssey приглашает тряхнуть блестками

28 августа, пятница , 20.00
18+
Версия для печати Версия для печати

На одну ночь в центре Петербурга откроется портал в эпоху Возрождения. Такова тема фестиваля Odyssey, который приглашает «покрыть головы и бороды блестками, снова увидеть всех друзей и сделать вместе этот мир лучше». Мероприятие стартует в Музее стрит-арта вечером 28 августа и будет продолжаться до рассвета.

От участников ждут костюмов в духе античности, «вызывающее количество золота и серебра», парики, перья и прочие чудеса дизайнерской мысли (к слову, у участников будет возможность навести красоту перед или во время веселья). А развлекать экстравагантно разодетую публику будут электронные музыканты — Fake Mood, Volen Sentir, Veronika Fleyta, Tanit, Arseniy Trofim и другие.



Фото: предоставлено организаторами

Не забывают организаторы и о коронавирусных мерах безопасности — так, в соцсетях мероприятия тем, кто чувствует себя заболевшим или «плохо переносит межгалактические перелёты» предлагают остаться дома. А тем, кто все же придет, рекомендуют не только надеть маски и перчатки, но и натереться санитайзером.

Старт в 20.00.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Опубликовано 26 августа 2020, 14:28

Другие события

«Больше трети кинотеатров в стране не поднимутся»

27 августа 2020, 21:02
Владельцы кинотеатров рассказали «Фонтанке», почему последнее решение Смольного не открывать их в сентябре сыграло решающую роль, и сколько лет понадобится, чтобы вернуть их бизнес к докоронавирусному состоянию

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

>