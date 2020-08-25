Фото: vk.com/festneva1240

Невская битва, письма на бересте и роговая музыка ждут петербуржцев в Усть-Ижоре

29 августа, суббота , 12.00
0+
Версия для печати Версия для печати

Русские народные песни и сказки, мастер-классы от рыцарей и реконструкция Невской битвы 29 августа ждут посетителей «Фестиваля исторических театров» в посёлке Усть-Ижора.

Начнется фестиваль в полдень. На «Поляне сказок» аниматоры и актёры устроят кукольные представления и установят для детей батуты, рядом развернут палаточный «Город мастеров», где все желающие смогут научиться делать свечи, писать на бересте или попробовать силы в кузне. В это же время разминаться перед главной битвой начнут реконструкторы, а параллельно развлекать публику будут фолк-группа «Пятое колесо» и русский оркестр «Северный город». Музыканты этого коллектива играют исключительно на народных инструментах. В 15.30 музыка зазвучит на берегу Невы — концерт там даст «Русская роговая капелла». Каждый исполнитель играет на нескольких рожках: один такой инструмент отвечает за определённую ноту.



Фото: vk.com/festneva1240

Главная часть фестиваля — историческая реконструкция Невской битвы — начнётся в 17.20. «Войска» соберутся на историческом месте — сражение новгородцев со шведами 15 июля 1240 года произошло именно тут, под Усть-Ижорой. Праздновать предсказуемую победу будут песнями, танцами и салютом. Среди выступающих вечером заявлены ансамбль «Казачья доля» и исполнители цыганских песен.

Путь из города до площадки фестиваля исторических театров занимает около получаса. Бесплатный транспорт до места будет ходить с 11 до 23 часов от станции метро «Рыбацкое», Советского бульвара, 29, и улицы Максима Горького, 2. Подробности — в группе фестиваля ВКонтакте.

Вход свободный. 0+

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 25 августа 2020, 11:58

Другие события

Чем заняться в сети и офлайн 28-30 августа: «Фестиваль цветов», «Ленинградские мосты», прыжок в Возрождение и граффити в Капелле

28 августа 2020, 10:06
В последние выходные лета петербуржцев ждут масштабные городские фестивали и первые посткоронавирусные концерты, собственное море на асфальте, лекции о смерти и местах любви и возможность посмотреть кино на большом экране, не выезжая за город. Впервые за последние месяцы в гиде – живых встреч намного больше, чем в сети, а ещё – опера внутри компьютерной игры. Выбрали 15 лучших вариантов, куда пойти 28-30 августа.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

>