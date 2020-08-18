Коренной василеостровец проведет по своему «бандитскому Петербургу»
В ДК Лурье трепетно относятся к этой теме: ее подробно раскрывали зам главреда «Фонтанки» Евгений Вышенков и Федор Погорелов. А 23 августа сценарист, блогер, яхтсмен и коренной василеостровец Александр Уткин проведет пешую экскурсию «Мой бандитский Петербург». 16+
Уткин, к слову, больше ссылается не на одноименной сериал, а на фильм «Брат». Если посмотреть на составленную фанатами фильма карту с помеченными местами съемок, то на Васильевском острове их целая россыпь. Вот тут Данила с Немцем смотрели на трамвай, проезжавший возле Смоленского кладбища. Тут в трамвайном парке на Среднем проспекте работала спасительница-Света. Тут за «Прибалтийской» была назначена встреча с бандитами. У Андреевского рынка Данила отбивал Немца от рэкетиров. Балабанов не случайно выбрал Васильевский остров для съемок. В ДК Лурье поясняют: на острове с дореволюционных пор находилась крупнейшая «коммуна» хулиганов, которых советская власть пыталась обуздать на протяжении всех 70 лет своего существования. Из прочих районов разве что Лиговка снискала подобную славу. Именно здесь удобно восстановить картину «становления» сначала воровского, а потом и бандитского Петербурга». Александр Уткин как раз наблюдал это становление: как местная шпана 80-х превращалась в бандитов в 90-х. Порт и магазин «Березка»; клубы дзюдо и бокса, как «кузницы кадров», цеховики, «ломщики» валюты, группировки, разборки и заказные убийства. Вряд ли по такому ностальгически защемит сердце, но и это — история нашего любимого города.
23 августа отправляемся в путешествие по василеостровской части «бандитского Петербурга», начало в 14.00, подробности на сайте.
Александра Шеромова
Другие события
-
22 августа, суббота , 12.00
ДК Лурье научит читать город по одной улице
ДК Лурье и гид Лидия Котляр научат смотреть на город как урбанисты и историки – на интерактивной экскурсии по 6 и 7 линиям Васильевского острова 22 августа. 10+
-
28 августа, пятница , 20.00
Стихи, Гагарин и Херсон: группа "Ундервуд" закончит лето концертом
В последние дни лета, а именно 28 августа, группа "Ундервуд" собирает в Петербурге поклонников. Концерт состоится на открытой крыше HI-HAT, а в сет-лист войдут проверенные временем и народной любовью хиты коллектива. (16+)
-
30 августа, воскресенье , 20.00
Романтический алкоджаз на фоне заката: Billy's Band сыграет концерт на крыше
Лето завершится еще одним концертом на крыше HI-HAT — одной из немногих площадок, где сейчас можно проводить концерты — на этот раз на сцену выйдет группа Billy's Band. Билли Новик и музыканты ожидают поклонников алкоджаза 30 августа.
-
«Дунаевский Orchestra», группа The BigBuddy Band и диджеи. Музей стрит-арта зовет на Street Art Weekend
Музей стрит-арта раскроет двери для всех желающих 18+. На фестивале Street Art Weekend под открытым небом во дворе музея с 21 по 23 августа можно будет «проникнуться духом андерграунда» — причем не на пустой желудок.
-
«Скрипка на Невском» устроит передвижные концерты в центре и превратит в сцену площадь Искусств
Ежегодный фестиваль «Скрипка на Невском» в этом году пройдет на площади Искусств и на Невском проспекте. Музыка в городе продолжит звучать все выходные, а исполнители прокатятся по улицам на передвижной сцене.
-
20 августа, четверг , 20.00 - 25 августа, вторник
Animal ДжаZ дважды сыграет акустику на крыше
Петербургская рок-группа Animal ДжаZ прерывает вынужденное молчание: 20 августа коллектив даст акустический концерт в полном составе. Местом проведения мероприятия станет крыша HI-HAT на Аптекарском проспекте (16+).
«Художник – это рупор». Как и зачем российские иллюстраторы заговорили о Белоруссии и выстроили цепь из тысяч нарисованных женщин
Новости
-
-
21 августа 2020 - Sony планирует выпустить фильм о главном противнике Человека-паука Крэйвене-охотнике, чьё настоящее имя – Сергей
-
21 августа 2020 - На Малой Садовой собралась антивирусная филармония: к пианисту присоединился квинтет
-
21 августа 2020 - Клип BTS с кефиром и танцами за несколько часов набрал под 50 миллионов просмотров. Фанаты развернули боевые действия
-
21 августа 2020 - Бьорк превратится в «славянскую ведьму» в новом фильме создателя «Маяка»
-
21 августа 2020 - Культурный форум определился с открытой для всех программой. Обсуждать хотят еду в музеях, комиксы и блокчейн-арт
Статьи
-
21 августа 2020, 09:05На этих выходных в городе проходят сразу несколько крупных фестивалей, а музыка звучит и днём, и ночью. Любителей классики ждут на Невском, а для фанатов пеших прогулок и краеведческих открытий местом притяжения станет Васильевский остров. «Фонтанка» выбрала 15 вариантов развлечений в сети и оффлайн от знакомства с главным фотографом Эрмитажа до поиска знаковых бандитских мест.
-
20 августа 2020, 13:08На платформе Start начался показ сериала «Хороший человек». Театральный режиссер Константин Богомолов обратился к истории ангарского маньяка - но в итоге сделал мрачный русский народный «Твин Пикс», нелогичный, вспыльчивый и посвященный исключительно духу странного места, в котором происходит действие.
-
19 августа 2020, 10:19«Пятое измерение» в Музее Анны Ахматовой — самый необычный и глубокий по смыслам выставочный проект, представленный петербургскими музеями за последние годы. Здесь одинаково значим и представленный материал, начиная с портрета Анны Ахматовой руки Амедео Модильяни, и сама подача материала. По сути, это единая грандиозная интерактивная инсталляция, если угодно — театральная декорация, каждый фрагмент которой — подлинник.
-
17 августа 2020, 19:43«Лето испытывает нас на прочность», – такими словами платформа START предварила сообщение о начавшихся в июле съемках второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить». С этим высказыванием наверняка согласятся продюсеры, чьи проекты притормозила пандемия. Однако свои причины восстановиться есть и у телеиндустрии - что и происходит с конца июня. «Фонтанка» узнала, какие проекты уже завершены, что сейчас в процессе съемок, какие премьеры появятся до окончания лета и в новом телесезоне.
-
-
-
-
-