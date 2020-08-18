Коренной василеостровец проведет по своему «бандитскому Петербургу»

В ДК Лурье трепетно относятся к этой теме: ее подробно раскрывали зам главреда «Фонтанки» Евгений Вышенков и Федор Погорелов. А 23 августа сценарист, блогер, яхтсмен и коренной василеостровец Александр Уткин проведет пешую экскурсию «Мой бандитский Петербург». 16+

Уткин, к слову, больше ссылается не на одноименной сериал, а на фильм «Брат». Если посмотреть на составленную фанатами фильма карту с помеченными местами съемок, то на Васильевском острове их целая россыпь. Вот тут Данила с Немцем смотрели на трамвай, проезжавший возле Смоленского кладбища. Тут в трамвайном парке на Среднем проспекте работала спасительница-Света. Тут за «Прибалтийской» была назначена встреча с бандитами. У Андреевского рынка Данила отбивал Немца от рэкетиров. Балабанов не случайно выбрал Васильевский остров для съемок. В ДК Лурье поясняют: на острове с дореволюционных пор находилась крупнейшая «коммуна» хулиганов, которых советская власть пыталась обуздать на протяжении всех 70 лет своего существования. Из прочих районов разве что Лиговка снискала подобную славу. Именно здесь удобно восстановить картину «становления» сначала воровского, а потом и бандитского Петербурга». Александр Уткин как раз наблюдал это становление: как местная шпана 80-х превращалась в бандитов в 90-х. Порт и магазин «Березка»; клубы дзюдо и бокса, как «кузницы кадров», цеховики, «ломщики» валюты, группировки, разборки и заказные убийства. Вряд ли по такому ностальгически защемит сердце, но и это — история нашего любимого города.

23 августа отправляемся в путешествие по василеостровской части «бандитского Петербурга», начало в 14.00, подробности на сайте.

Александра Шеромова