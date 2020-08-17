ДК Лурье научит читать город по одной улице
ДК Лурье и гид Лидия Котляр научат смотреть на город как урбанисты и историки – на интерактивной экскурсии по 6 и 7 линиям Васильевского острова 22 августа. 10+
Эта улица могла бы быть набережной: Петр I замышлял прорезать Васильевский остров каналами, как в Венеции или Амстердаме. Но представьте себе, что было бы во времена наводнений. Вот и Петр Алексеевич представил — и передумал. В справочниках в главе «Достопримечательности» — едва ли каждый дом обеих линий. Вот №1 по 6-й — «Дом Алексеева», кем был построен во второй половине XVIII века, неизвестно, мы его видим перестроенным в 1830-х Беком и Шрётером, а в 1870-х — Рубаном. Здесь художник Николай Рерих родился. Но об этом и мемориальная доска скажет. А на доме № 2 по 7-й линии (его перестраивал архитектор Андреян Захаров, автор здания Адмиралтейства). Таких досок почти три десятка, но мы будем примечать то, чего на мемориальных досках не пишут. Например, как менялись за два века интерьеры домов, и как угадывать по наружности зданий их «внутренности».
Гид Лидия Котляр провела детство в Нью-Йорке — где не наши 29 линий, но какая-нибудь 125-я Стрит есть. Уже в России Лидия, будучи школьницей, победила во Всероссийской олимпиаде по мировой художественной культуре и продолжала изучать историю искусств в Академии художеств. К слову, там и завершим экскурсию. А начнем у памятника конке между 6 и 7 линиями.
Начало в 12.00. Подробности на сайте.
Александра Шеромова
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