Стихи, Гагарин и Херсон: группа "Ундервуд" закончит лето концертом

В последние дни лета, а именно 28 августа, группа "Ундервуд" собирает в Петербурге поклонников. Концерт состоится на открытой крыше HI-HAT, а в сет-лист войдут проверенные временем и народной любовью хиты коллектива. (16+)

В описании концерта в соцсетях организаторы приглашают "признаваться в любви Юрию Гагарину, следить за руками, просить прощения у алкоголя, провожать Скарлетт Йоханссон в Херсон". Для человека несведущего это – бессмыслица, для поклонника – отсылки к знакомым песням.

Кроме того, в программе запланированы еще и стихи. Кто-то вспомнит, а кто-то узнает впервые, что у вокалистов "Ундервуд" Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко есть не только Волошинская поэтическая премия, но и несколько совместных сборников стихов.

Последний на данный момент альбом группы – "Дети портвейна" – вышел осенью прошлого года, а в марте 2020 "Ундервуд" представил клип на одну из его композиций – "Батман-тандю". Видео вышло незадолго до начала режима самоизоляции.

"Ундервуд" – российская и украинская рок-группа, основанная в 1995 году в Симферополе. Активную деятельность коллектив начал после переезда в Москву в 2000 году. Наиболее известные хиты группы – "Гагарин", "Это судьба", "Следи за ее левой рукой" и другие.

Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"